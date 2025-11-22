許美華頻道》壽司外交大突破 賴政府要把握高市時代

賴政府真的要好好把握這個歷史契機，在民間「台日友好」的基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦，跟日本建立更具體的聯盟合作架構。

◎ 許美華

今天（11/20）賴清德午餐吃生魚片壽司、味增湯，在中國宣佈禁運日本海鮮的時刻，立刻用行動表達挺日本。

幾乎所有日本主流媒體報導都報導賴清德吃壽司的X文。（取自日媒，本報合成）

賴清德吃壽司的照片，已經登上各大日本媒體版面，這樣就對了。

最近日本跟中國為了高市強硬回應「台灣有事」而關係緊繃，中國各種報復手段陸續出籠，先是喊停中國觀光客，然後是干貝海鮮。

「台灣有事、日本有事」早在安倍時代就被提出來。圖為前日相安倍貼出台灣鳳梨照以行動挺台。（取自安倍晉三臉書）

雖然「台灣有事、日本有事」早在安倍時代就被提出來，但中國在當時的反應遠遠沒有今天強烈，顯然亞太、台海情勢，已經進入劇情緊張的新一季。

高市早苗因為獨特的個人強烈風格，民意支持度高達七成，這在日本政壇是極爲少見的，即使是當年高市的師傅安倍晉三都做不到。

日本政局在過去二十年，曾經換過十幾個首相，在過去五年，更曾出現好幾個「首相短命」的現象，換首相換到我都記不住。

現在高市早苗超高的支持度，應該可以擺脫過去幾年日本政局動盪的魔咒，打造出一段強硬面對中國、積極介入印太，值得期待的高市時代。

就是高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要。 （法新社檔案照）

賴政府真的要好好把握這個歷史契機，在民間「台日友好」的基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦，跟日本建立更具體的聯盟合作架構。

就是高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要。

加油了！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

