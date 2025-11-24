自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》長照殺人與特赦爭議：司法能否回應照護者的極限

2025/11/24 09:00

◎ 趙萃文

8旬劉姓老婦照顧癱瘓兒子長達半世紀，卻在全家感染新冠後身心俱疲，認為自己無力再撐，最終親手結束兒子生命。一審法院判刑2年6月，並罕見建請總統特赦，惟總統府已表示不願意介入個案，將待案件三審定讞後再為處理。

嫌殺子的80歲劉婦被判2年6月徒刑，法官並在判決書中建請總統予以特赦。（資料照）嫌殺子的80歲劉婦被判2年6月徒刑，法官並在判決書中建請總統予以特赦。（資料照）

我國總統特赦權雖不像美國總統那般廣泛，起訴前、判決前行為均可赦免，惟本案一審已經判決，總統依《赦免法》第3條當然可以特赦，此或許係總統府擔憂可能產生模仿效應而採取較保守態度。

我國《刑法》第271條普通殺人罪法定刑為10年以上、無期徒刑或死刑，相較世界各國普通殺人罪，法定刑偏高，以致針對長照殺人需連續減刑三次才有可能宣告緩刑。實務上迄今僅2023年一老婦照顧洗腎丈夫達30餘年不堪壓力殺害，二審法官撤銷一審判決，以犯後自首、情節情堪憫恕、經精神鑑定後符合刑法19條2項精神耗弱連續減刑三次，改判2年徒刑並宣告緩刑。

本案劉姓老婦因犯案時僅79歲未達《刑法》第18條滿80歲得減輕其刑門檻，僅能減刑二次而無法宣告緩刑。

法務部雖早於2023年2月即研議朝三方向修法，包括修正刑法第74條緩刑規定，模仿《日本刑法》放寬緩刑條件為3年以下；修正刑訴法第253條之1降低緩起訴門檻；另於《刑法》殺人罪章比照義憤殺人罪、生母殺嬰罪增訂情節輕微「長照殺人罪」，法定刑大幅降低為7年以下徒刑（最低2個月），惟在多數刑法學者以避免出現「模仿效應」及「生命無價」等強力反對下，皆未能通過，至屬遺憾。

長照殺人案加害人在長期照護壓力下，據統計其中有1/3加害人於犯後選擇立即結束自己生命。顯示其等內心感受可謂屈己、志苦，已生無可戀，刑法對此類犯行減輕，其保護法益正當性實毋庸置疑。尤其緩刑制度確實可讓部分情堪憫恕的加害人免於牢獄折磨；特別是統計上許多加害人本身亦是超高齡者，形成弱弱相殘局面。

綜上，長照殺人並非典型「自然犯」，而是社會安全網失靈、長照資源不足與家庭照護者壓力累積的悲劇投射。面對此類案件，刑罰固然具有維護法秩序之必要，但在極端困境下所為的無奈之罪，若一味以高額刑罰回應，既無助預防犯罪，更可能忽視行為人深沉的身心折磨。未來我國無論是檢討刑法緩刑門檻、增訂「減輕殺人罪」特殊構成要件，或建構更周全的長照支持體系，皆應以防止悲劇再生為目標，使司法不僅能伸張法理，更能回應現實社會的弱勢與需求。

（作者為大學助理教授、法學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書