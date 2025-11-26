自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣的稅制是否應該適時調整以示公平合理

2025/11/26 09:30

◎ 李克

在全球經濟快速變動的背景下，稅制不僅是政府財政的基石，更是社會公平的核心。台灣的稅制雖然在過去數十年間不斷修正，但仍存在結構性問題，導致貧富差距擴大、健保財務壓力加劇，甚至影響國際競爭力。面對這些挑戰，台灣的稅制確實需要適時調整，以確保公平合理，並維持財政永續。為何需要調整稅制︰

台灣稅制仍存在結構性問題，導致貧富差距擴大，稅制確實需要適時調整，以確保公平合理。圖為所得稅報稅情形。（資料照）台灣稅制仍存在結構性問題，導致貧富差距擴大，稅制確實需要適時調整，以確保公平合理。圖為所得稅報稅情形。（資料照）

1. 貧富差距擴大

財政部多次指出，台灣必須透過合理的稅制來縮短所得差距。現行制度下，高所得者與資本利得者的稅負相對偏低，而中低所得者卻承擔了較大的壓力。若能強化租稅移轉效果，讓高所得者承擔更多稅負，並減輕基層薪資族群的負擔，才能真正落實社會公平。

2. 健保財務壓力

健保支出逐年增加，財務壓力日益沉重。政府雖已透過補充保費改革，要求股利、利息、租金等「錢賺錢」的收入者多繳一些，以減輕薪資族群的負擔，但仍不足以解決長期財務缺口。若不進一步調整稅制，健保的永續性將面臨嚴峻挑戰。

3. 國際競爭力

行政院曾推動稅制優化，降低薪資族群稅負、調整股利課稅方式，並提高外資股利扣繳率，以兼顧公平與投資誘因。然而，若稅制長期偏向資本利得免稅，將削弱台灣的財政健全性，也不利於吸引長期穩定的投資。稅制不公的核心問題依《所得稅法》第四條第一項第十九款規定，自1990年起，營利事業之證券交易所得停止課徵所得稅；個人部分雖曾於2013年規劃恢復，但旋即撤回。現行《所得稅法》第四條之一更明定：「個人從事證券交易之所得，暫不課徵所得稅。」因此，35年來，全民股市利得完全免稅，已成為台灣稅制最深層的不公與財政最大的漏洞。這不僅造成稅負分配失衡，更使得資本市場的獲利者享有不合理的特權。

稅收超徵與財政管理的警訊

台灣近年來屢屢出現稅收超徵的現象。2024年全國稅收超徵5283億元，在野政黨主張「還稅於民」，普發現金1萬元；2022年也有超徵5200億元，政府於2023年普發現金6000元，理由是「全民共享經濟果實」。然而，學者指出，普發現金雖能短期刺激消費，但對實體經濟的效益有限，甚至可能轉化為物價上漲與金融市場泡沫。

全民股市利得完全免稅，已成為台灣稅制最深層的不公與財政最大的漏洞，更使得資本市場的獲利者享有不合理的特權。（中央社資料照）全民股市利得完全免稅，已成為台灣稅制最深層的不公與財政最大的漏洞，更使得資本市場的獲利者享有不合理的特權。（中央社資料照）

更關鍵的是，以「稅收超徵」之名行普發現金之實，掩蓋了財政管理與政策規劃的缺陷。首先，非必要且低效的政府支出擴張，本質上是資源錯置，降低整體運用效率，直接衝擊生產力。其次，稅收超徵反映出預測失準，卻常被誤用為新增支出的依據，導致「財政餘裕幻覺」，使特別預算常態化，加劇資源浪費。更嚴重的是，結構性的超徵暴露出財政紀律的潰敗，損及租稅正當性。

跨代際掠奪的隱憂

台灣財政現況顯示債務餘額持續攀升，即便在過去11年間有10年稅收超徵、累計金額高達2.6兆元，仍不足以支應政府支出需求。在此情況下，再編製特別預算普發現金，必然需要舉債，形成「債留子孫、爽自己」的跨代際掠奪。這不僅削弱財政健全性，更危及國家長期競爭力。

普發現金短期刺激消費，但對實體經濟的效益有限，甚至可能轉化為物價上漲與金融市場泡沫。（中央社資料照）普發現金短期刺激消費，但對實體經濟的效益有限，甚至可能轉化為物價上漲與金融市場泡沫。（中央社資料照）

結論：公平合理的稅制改革刻不容緩

台灣的稅制改革必須兼顧三大核心：

公平性：讓高所得者與資本利得者承擔合理稅負，減輕中低所得者壓力。

效率性：避免資源錯置，提升財政支出的生產力。

永續性：健全財政管理，避免跨代際債務負擔。

唯有如此，才能真正落實「全民共享經濟果實」，而不是以短期的現金普發掩蓋結構性問題。台灣的稅制需要適時調整，才能在公平合理的基礎上，維持財政健康，並為下一代創造更穩定的未來。


（作者為退休人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書