自由開講》台灣的稅制是否應該適時調整以示公平合理

◎ 李克

在全球經濟快速變動的背景下，稅制不僅是政府財政的基石，更是社會公平的核心。台灣的稅制雖然在過去數十年間不斷修正，但仍存在結構性問題，導致貧富差距擴大、健保財務壓力加劇，甚至影響國際競爭力。面對這些挑戰，台灣的稅制確實需要適時調整，以確保公平合理，並維持財政永續。為何需要調整稅制︰

台灣稅制仍存在結構性問題，導致貧富差距擴大，稅制確實需要適時調整，以確保公平合理。圖為所得稅報稅情形。（資料照）

1. 貧富差距擴大

財政部多次指出，台灣必須透過合理的稅制來縮短所得差距。現行制度下，高所得者與資本利得者的稅負相對偏低，而中低所得者卻承擔了較大的壓力。若能強化租稅移轉效果，讓高所得者承擔更多稅負，並減輕基層薪資族群的負擔，才能真正落實社會公平。

2. 健保財務壓力

健保支出逐年增加，財務壓力日益沉重。政府雖已透過補充保費改革，要求股利、利息、租金等「錢賺錢」的收入者多繳一些，以減輕薪資族群的負擔，但仍不足以解決長期財務缺口。若不進一步調整稅制，健保的永續性將面臨嚴峻挑戰。

3. 國際競爭力

行政院曾推動稅制優化，降低薪資族群稅負、調整股利課稅方式，並提高外資股利扣繳率，以兼顧公平與投資誘因。然而，若稅制長期偏向資本利得免稅，將削弱台灣的財政健全性，也不利於吸引長期穩定的投資。稅制不公的核心問題依《所得稅法》第四條第一項第十九款規定，自1990年起，營利事業之證券交易所得停止課徵所得稅；個人部分雖曾於2013年規劃恢復，但旋即撤回。現行《所得稅法》第四條之一更明定：「個人從事證券交易之所得，暫不課徵所得稅。」因此，35年來，全民股市利得完全免稅，已成為台灣稅制最深層的不公與財政最大的漏洞。這不僅造成稅負分配失衡，更使得資本市場的獲利者享有不合理的特權。

稅收超徵與財政管理的警訊

台灣近年來屢屢出現稅收超徵的現象。2024年全國稅收超徵5283億元，在野政黨主張「還稅於民」，普發現金1萬元；2022年也有超徵5200億元，政府於2023年普發現金6000元，理由是「全民共享經濟果實」。然而，學者指出，普發現金雖能短期刺激消費，但對實體經濟的效益有限，甚至可能轉化為物價上漲與金融市場泡沫。

全民股市利得完全免稅，已成為台灣稅制最深層的不公與財政最大的漏洞，更使得資本市場的獲利者享有不合理的特權。（中央社資料照）

更關鍵的是，以「稅收超徵」之名行普發現金之實，掩蓋了財政管理與政策規劃的缺陷。首先，非必要且低效的政府支出擴張，本質上是資源錯置，降低整體運用效率，直接衝擊生產力。其次，稅收超徵反映出預測失準，卻常被誤用為新增支出的依據，導致「財政餘裕幻覺」，使特別預算常態化，加劇資源浪費。更嚴重的是，結構性的超徵暴露出財政紀律的潰敗，損及租稅正當性。

跨代際掠奪的隱憂

台灣財政現況顯示債務餘額持續攀升，即便在過去11年間有10年稅收超徵、累計金額高達2.6兆元，仍不足以支應政府支出需求。在此情況下，再編製特別預算普發現金，必然需要舉債，形成「債留子孫、爽自己」的跨代際掠奪。這不僅削弱財政健全性，更危及國家長期競爭力。

普發現金短期刺激消費，但對實體經濟的效益有限，甚至可能轉化為物價上漲與金融市場泡沫。（中央社資料照）

結論：公平合理的稅制改革刻不容緩

台灣的稅制改革必須兼顧三大核心：

公平性：讓高所得者與資本利得者承擔合理稅負，減輕中低所得者壓力。

效率性：避免資源錯置，提升財政支出的生產力。

永續性：健全財政管理，避免跨代際債務負擔。

唯有如此，才能真正落實「全民共享經濟果實」，而不是以短期的現金普發掩蓋結構性問題。台灣的稅制需要適時調整，才能在公平合理的基礎上，維持財政健康，並為下一代創造更穩定的未來。



（作者為退休人員）

