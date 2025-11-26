自由開講》Facebook讓真實台灣人「一鍵消失」 這是公共危機

◎ 唐宇新

台灣的 Facebook 帳號管理問題不是一天兩天，但我近期的遭遇清楚顯示：平台的漏洞已嚴重到任何真實台灣人，只要遭遇協同行動，就能被瞬間「從公共領域抹除」。

我任教於花蓮玉里鎮源城國小，20年間持續推動原住民族教育、家鄉議題與教育改革，媒體報導教育議題時也經常徵詢我的意見。然而，這樣一個多年來以真名做公共書寫的臉書認證帳號，卻在幾分鐘內遭到大規模惡意檢舉為「詐騙」，隨即被Meta的自動風險系統列為最高危險等級。

如果臉書幾分鐘內遭到大規模惡意檢舉為「詐騙」，隨即被Meta的自動風險系統列為最高危險等級。圖為示意圖。（法新社檔案照）

更可怕的是——

被列入高風險後，所有申訴、客服、身分復核入口全部消失。

真正的使用者完全無法證明自己不是詐騙，也無法啟動任何救濟程序。

換句話說，在台灣，只要有一群人決定惡意檢舉你，Meta就會替他們把你「執行消失」。

這不只是平台失能，而是「社群平台武器化」的典型案例。

在國際資訊安全領域，這種協同檢舉攻擊已被視為類「數位恐攻」：

不需要駭入、不需要技術，只要大量檢舉，就能摧毀一個真實人的網路身份、職涯聲譽與公共聲量。

而台灣是全球資訊戰最前線。

今天攻擊對象是我，一名教育工作者。

但下一個可能是誰？

——縣市政府防災專頁？

——警消緊急資訊發布帳號？

——中央部會的官方粉絲專頁？

這些帳號若被惡意大量檢舉成「詐騙」，是否也會在幾分鐘內下架？

若是在地震、颱風、災害發生時，後果不堪設想。

我已向數位發展部與相關單位申訴，但現行行政流程僅能回覆「依規使用申訴管道」。問題是：

向數位發展部等相關單位申訴，但現行的行政流程僅能回覆「依規使用申訴管道」。（資料照）

高風險封鎖狀態下，受害者根本沒有任何申訴入口。

這是Meta的結構性漏洞，而非使用者的操作問題。

台灣不能再把這類事件視為個人糾紛。

Facebook 是台灣最主要的公共資訊平台，當其審查機制可以被外力操控，整個社會就暴露在巨大的資訊風險中。

我的事件只是冰山一角。

真正的問題是——

我們是否準備好面對下一個被消失的，不是個人，而是政府？

（作者為花蓮縣玉里鎮源城國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

