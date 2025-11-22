自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

名家分享~賴寇蒂》鄭黃會 台前一場戲

鄭麗文沒有派系的能量，也並不獲地方力挺。本來看起來是缺點，其實也反而可能是國民黨那些老油條建制派認為的「利多」。 「老油條建制派」避開風險、將高風險任務交由無派系實權者執行，這是一種極具中國特色的風險規避策略。
名家分享

名家分享

2025/11/22 15:00

◎ 賴寇蒂

很多人常喜歡引用中國的一些慣用語，例如「水很深」——這句話來暗喻某件事內情複雜、背景隱晦、涉及的利益或勢力盤根錯節，表面上看不出來，但實際上暗藏風險或玄機。

中國社會為什麼會有這樣子的慣用語？

國民黨讓鄭麗文去應付黃國昌，是獲取白營選票成本最低的方式。（資料照）國民黨讓鄭麗文去應付黃國昌，是獲取白營選票成本最低的方式。（資料照）

主要就是因為中國的利益結構不透明，誰和誰是關係戶？誰又是誰的馬前卒？在表面是看不出來的。

過去很多台灣人過去中國但沒有這點概念，大概都會在某些結構上面撞壁。

例如一個公司最大的可能不是總經理，而是會計/財務長，因為會計/財務長可能是老闆小老婆的親妹妹。或者是一家公司副總的職位，表面看起來並不如業務大區經理重要，平常也是負責業務的大區經理在公司大聲地話事，但是幾年後可能再聽到的故事，是董事長聯合副總幹掉業務大區經理和總經理，把整塊的業務盤撈回來——大家才恍然大悟，原來副總跟董事長彼此才是自己人。

這些事情都是在中國每天會發生的，到那裡親眼見識了一切，才開始明白——原來在中國表面上的頭銜不代表是權力的一切。

很多事情如果你請示錯人，不曉得彼此之間的利益糾葛，就只是照章辦事或傻傻的去執行，很可能會用錯力、搞錯方向，踩到某人的利益然後讓自己遭殃。這就是這句話「水很深」的主要涵意。

自從鄭麗文上任國民黨黨主席之後，接連有許多的公關和公開的行程與攝影，這個就觸動了我的舊記憶——我認為國民黨那些老油條建制派選鄭麗文當主席原來還是深謀遠慮的。

鄭麗文沒有派系的能量，也並不獲地方力挺。本來看起來是缺點，其實也反而可能是國民黨那些老油條建制派認為的「利多」。

原因是這階段的國民黨就是需要一個門面擔當，與其說是黨主席，你還不如把她當作是「公關經理」。

鄭麗文上任國民黨黨主席之後，許多的公關和公開的行程，都是災難。（資料照）鄭麗文上任國民黨黨主席之後，許多的公關和公開的行程，都是災難。（資料照）

現在這個狀況的國民黨其實是很不容易的時候，必須在北京和馬英九的壓力下強作「醜人」，得罪美國、得罪日本，甚至得罪歐洲。

這些人拚了一輩子的資本，就是希望可以讓自己鞏固勢力安享晚年，吃吃米其林看看非洲動物大遷徙，過上一些滋潤的好日子⋯犯得著在中老年的時候，像黃呂錦茹和搞「死亡連署」的地方幹部一樣弄得身陷囹圄，甚至被國際制裁金融調查嗎？

「老油條建制派」避開風險、將高風險任務交由無派系實權者執行，這是一種極具中國特色的風險規避策略。

在大國競爭白熱化、國際制裁風險升高的當下，避開風頭是戰略退縮地成熟之舉，這絕對不是沒有三兩三想投機博大位的新一代能體悟的。

與其在這個時候強出頭，被北京、王滬寧的政策搞得裡外不是人，甚至要連帶被國際調查，內部清洗⋯還不如先退回去「持盈保泰」。

讓鄭麗文到台前去「抵擋一陣」，王滬寧退回去先「持盈保泰」。（路透檔案照）讓鄭麗文到台前去「抵擋一陣」，王滬寧退回去先「持盈保泰」。（路透檔案照）

讓鄭麗文這種以表演及反應擅長的角色，出到台前去「抵擋一陣」。鄭麗文的特質是擅長表演同時缺乏派系實力，確實符合擔任「門面擔當」的角色。她可以製造話題，但無法真正撼動黨內既有的利益結構，對建制派的控制權最安全。

同時最近國民黨的事情也太多了，讓黃國昌這種四處尋求政治浮木的角色，在台前去走一回「流程」，讓鄭麗文去應付黃國昌，是未來獲取白營選票成本最低的方式。一旦「時機發生」（例如司法有進展、黃國昌價值耗盡），這場「合作」自然就會不了了之。

大家就慢慢看，隨著時間的推移，看看事情是不是這樣子發生？

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書