評論 > 投書

自由開講》普發「萬元」的喜悅 莫成詐騙集團的「提款日」

2025/11/24 09:30

◎ 陳琪

全民殷切期盼的「普發一萬元」現金開跑。這股高達新台幣二千多億元的巨額現金流，無疑是為後疫情時代的台灣社會注入一劑強心針，對廣大民眾而言，更是一份實質的「政策紅利」。

然而，在這片全民共享的喜悅浪潮之下，一股更為險惡的暗流早已蠢蠢欲動。這二千多億的「大餅」，看在早已將台灣視為詐騙沃土的犯罪集團眼中，無異於一場史無前例、全國同步的「提款盛宴」。當政府窮盡一切努力，試圖將這筆錢「順利」發到人民手中時，詐騙集團正傾巢而出，部署更精密的陷阱，試圖將這筆錢「精準」地從人民的口袋中騙走。這場普發，不僅是考驗行政效率的「發錢」競賽，更是一場攸關全民財產安全的「防詐」總體戰。

詐團利用「全民普發一萬元」發簡訊行騙，刑事警察局提醒民眾小心。（刑事局提供）詐團利用「全民普發一萬元」發簡訊行騙，刑事警察局提醒民眾小心。（刑事局提供）

這場全民發錢運動，之所以被詐騙集團視為千載難逢的良機，關鍵就在於其「全面性」與「急迫性」所創造出的巨大「心理破口」。詐騙的本質，在於利用人性的「貪婪」與「恐懼」，而此次普發，恰好將這兩種情緒催化到了極點。首先，不法分子將利用民眾「急於領錢」的心理，透過釣魚簡訊、偽冒的LINE訊息，散布「點此連結、優先領取」、「驗證資格、立即入帳」等詐騙連結。民眾一旦點擊，輸入的個資與金融資訊，將使其損失的絕非僅止於這一萬元，而是整個銀行帳戶的控制權。

其次，詐騙集團更將利用民眾「害怕領不到」的恐懼，偽冒政府機關、銀行客服，謊稱被害人「資料錯誤」、「資格不符」、「帳戶遭凍結」，進而指揮其操作ATM或網路銀行，將其存款轉出。這二千多億的現金流，創造了數千萬個潛在的「攻擊接觸點」，任何一個環節的疏失，都可能讓這份美意，淪為一場悲劇。

面對這場已然開打的資訊戰，政府的責任，絕非僅是將錢「發出去」而已。此次普發，無疑是新成立的「數位發展部」與傳統警政、金管體系，所面臨的第一次「聯合作戰」期中考。政府過去所建構的「防詐165」、簡訊攔截系統、乃至「點數卡」防堵機制，在這場新型態的金融戰役中，是否能有效抵禦「AI生成式」的詐騙話術與「自動化」的釣魚網站攻擊，已是刻不容緩的考驗。更嚴重的是，政府為了「便民」，開放了ATM、網路登記、直接入帳等多重管道，然而「便利」與「安全」向來是天平的兩端。

民眾只要看到貼有「普發1萬」標示的ATM，備妥金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，就可以操作並領取現金。（資料照）民眾只要看到貼有「普發1萬」標示的ATM，備妥金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，就可以操作並領取現金。（資料照）

每多開一個管道，就等於多開了一扇讓詐騙集團得以滲透的窄門。行政院與相關部會，必須將「防詐」的宣傳層級，拉高到與「普發」本身同等重要，若不能有效遏止詐騙潮，這二千多億的「活水」，恐將反噬政府的公信力，讓原本的「德政」淪為「民怨」的引爆點。

這筆「天降」的一萬元，對台灣社會而言，既是禮物，更是一場全民「數位素養」的總體檢。當政府的「防護網」必然存在漏洞時，人民的「警覺性」就是最後一道防線。這場戰役，是政府的「治理能力」與詐騙集團「犯罪創意」之間的對決，更是人民的「資訊辨識力」與不法分子「心理操控術」的直接交鋒。我們必須清楚認知，任何要求「點擊連結」、「操作ATM」、或「索取網路銀行密碼」的普發現金訊息，百分之百就是詐騙。若全民無法建立此等「零信任」的防衛心態，那麼這場高達二千多億的盛宴，最終買單的，恐怕仍是全民自己。

（作者為台北市民、自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

