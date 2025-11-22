汪浩時間》全世界人民團結起來 打倒中華帝國主義！～讀毛澤東選集有感

我們說「打倒中華帝國主義」，不是求戰，而是求自由；不是挑釁，而是不再沉默。打倒的是壓迫、謊言、滲透、威嚇；站起來的是主權、尊嚴、自由、和平。

◎ 汪浩

中華帝國主義今日橫行世界，口口聲聲「和平崛起」，實際卻是軍機壓境、經濟脅迫、假訊息滲透、外交霸凌。它想把亞洲變成後院，把全球變成市場，把人民變成韭菜。它越叫「和平」，世界越不安；它越說「共贏」，鄰國越受傷。

中共口口聲聲「和平崛起」，實際卻是紙老虎，在台海動武之日，就是它滅亡之時。（取自貼文）

但歷史早就說明：帝國主義越兇，心越虛；霸權越大，倒得越快。看上去是鋼鐵長城，碰一下是紙糊老虎。這就是中華帝國主義——外面紅光滿面，裡面千瘡百孔。

它害怕真相，害怕自由，害怕人民覺醒。所以四處制裁、恐嚇、製造敵人。它造飛彈像搭積木，造軍艦像下餃子，卻最怕世界人民不再相信它。

今天，亞洲人民站起來了；世界自由國家站起來了。大家都在說一句話：中共霸權不退，和平不來。

中共想把亞洲變成後院，把全球變成市場。它越叫「和平」，世界越不安；它越說「共贏」，鄰國越受傷。（路透檔案照）

全世界人民團結起來！用事實揭穿中共紙老虎，用團結包圍它，用自由擊敗它！中華帝國主義一定會倒下，因為人民已經站起來了！

中共紙老虎在台海動武之日，就是它滅亡之時！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

