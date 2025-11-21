名家分享~劉文》「為何瑞典不投降？」

為何瑞典不投降？因為民防文化在瑞典，從一開始就不是關於政府怎麼蓋防空洞，而是冷戰以來很深的文化結構：welfare（福利）與 warfare（戰備）是同一個政治與文化工程的兩面。

◎ 劉文

台灣新發放的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》其中寫到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」，這個概念在瑞典的民防手冊中也被不斷強調，自從二戰以來，每一次改版，同樣的觀念也未曾改變：「任何關於應停止抵抗的說法都是虛假的。」

瑞典民防手冊中也被不斷強調：「任何關於應停止抵抗的說法都是虛假的。」（取自貼文）

民防文化在瑞典 冷戰以來很深的文化結構

為何瑞典不投降？因為民防文化在瑞典，從一開始就不是關於政府怎麼蓋防空洞，而是冷戰以來很深的文化結構：welfare（福利）與 warfare（戰備）是同一個政治與文化工程的兩面。歷史學者Marie Cronqvist寫到，瑞典社會民主黨在1930年代本來是採取反戰立場，但在二戰後徹底轉向，他們發現，軍備與社會福利並非矛盾的需求，而建構福利國家就是全體防衛的重要一環。「人民與防衛」（Folk och försvar）這個概念，強調人民本身就是防衛，防衛本身也是人民共同的責任。

請繼續往下閱讀...

作為長時間的中立國 不侵略卻理性備戰

作為長時間的中立國（2024加入北約），瑞典也並非將中立當作是台灣「反戰」派所稱的「去軍備」或現實中不可能達成的「等距外交」，而是一種高度警戒的、充分準備的中立，對於瑞典，中立是不侵略，卻理性備戰的一種戰略。

瑞典的民防手冊從 1943出版。台灣直至近來才發放的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》。（取自貼文）

瑞典民防手冊 從 1943 第一版改版到當代

瑞典的民防手冊《If War Comes》從 1943 第一版改版到當代，戰爭一直被當作「尚未到來，但必須準備的現實」。這並非危言聳聽，而是建立人民福利與韌性的重要一環。台灣作為處於地緣政治高風險的國家，我們的民防手冊提示「國家不會投降」，即是要告訴人民：我們會面臨什麼風險、我們該做什麼、國家會做什麼。這種透明與承諾，本身就是對抗認知作戰與建立韌性的關鍵，也是國家的責任。

（作者為中央研究院民族學研究所副研究員）

本文經授權轉載自Wen Liu臉書





熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法