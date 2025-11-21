自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~劉文》「為何瑞典不投降？」

為何瑞典不投降？因為民防文化在瑞典，從一開始就不是關於政府怎麼蓋防空洞，而是冷戰以來很深的文化結構：welfare（福利）與 warfare（戰備）是同一個政治與文化工程的兩面。
名家分享

名家分享

2025/11/21 20:00

◎ 劉文

台灣新發放的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》其中寫到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」，這個概念在瑞典的民防手冊中也被不斷強調，自從二戰以來，每一次改版，同樣的觀念也未曾改變：「任何關於應停止抵抗的說法都是虛假的。」

瑞典民防手冊中也被不斷強調：「任何關於應停止抵抗的說法都是虛假的。」（取自貼文）瑞典民防手冊中也被不斷強調：「任何關於應停止抵抗的說法都是虛假的。」（取自貼文）

民防文化在瑞典 冷戰以來很深的文化結構

為何瑞典不投降？因為民防文化在瑞典，從一開始就不是關於政府怎麼蓋防空洞，而是冷戰以來很深的文化結構：welfare（福利）與 warfare（戰備）是同一個政治與文化工程的兩面。歷史學者Marie Cronqvist寫到，瑞典社會民主黨在1930年代本來是採取反戰立場，但在二戰後徹底轉向，他們發現，軍備與社會福利並非矛盾的需求，而建構福利國家就是全體防衛的重要一環。「人民與防衛」（Folk och försvar）這個概念，強調人民本身就是防衛，防衛本身也是人民共同的責任。

作為長時間的中立國 不侵略卻理性備戰

作為長時間的中立國（2024加入北約），瑞典也並非將中立當作是台灣「反戰」派所稱的「去軍備」或現實中不可能達成的「等距外交」，而是一種高度警戒的、充分準備的中立，對於瑞典，中立是不侵略，卻理性備戰的一種戰略。

瑞典的民防手冊從 1943出版。台灣直至近來才發放的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》。（取自貼文）瑞典的民防手冊從 1943出版。台灣直至近來才發放的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》。（取自貼文）

瑞典民防手冊 從 1943 第一版改版到當代

瑞典的民防手冊《If War Comes》從 1943 第一版改版到當代，戰爭一直被當作「尚未到來，但必須準備的現實」。這並非危言聳聽，而是建立人民福利與韌性的重要一環。台灣作為處於地緣政治高風險的國家，我們的民防手冊提示「國家不會投降」，即是要告訴人民：我們會面臨什麼風險、我們該做什麼、國家會做什麼。這種透明與承諾，本身就是對抗認知作戰與建立韌性的關鍵，也是國家的責任。

（作者為中央研究院民族學研究所副研究員）

本文經授權轉載自Wen Liu臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書