自由開講》「台灣有事」非區域衝突 是民主陣營存立危機

2025/11/23 09:00

◎ 洪昱睿

所謂「台灣有事」，是指中國可能動用中國人民解放軍對台灣發動侵略、引發戰爭，甚至封鎖台灣海峽的情境。這樣的假設情境，早已成為國際政治與軍事界的重要議題。倘若有朝一日中國徹底放棄以武力改變現狀的野心，這場圍繞「台灣有事」的辯論也將不攻自破，自然消散。

近期，日本首相高市早苗在國會答詢中明確表示，「台灣有事，即日本的存立危機事態」。日本官房長官隨後也重申，「日本對台灣的基本立場並未改變」。然而，即便只是這樣的外交表述，仍引發中國強烈不滿，隨即展開一連串報復與施壓行動。

自由開講》「台灣有事」非區域衝突 是民主陣營存立危機日本首相高市早苗在國會答詢中明確表示，「台灣有事，即日本的存立危機事態」，引發中國反彈。（路透檔案照）

另一方面，美國日前批准韓國發展核動力潛艦的技術計畫。從戰略層面來看，這項決定顯然不僅針對北韓。畢竟，北韓早已放棄以「統一半島」為國策的野心。此舉更可能象徵，美、日、韓三方在東亞安全結構中，正逐步形成共同的戰略認知：若「台灣有事」發生，將不再只是台灣與中國之間的對抗，而是攸關整個印太安全秩序的「存立危機」。

換言之，「台灣有事」並非單一區域衝突，而是一場將牽動美國、日本、韓國乃至整個民主陣營的共同挑戰。其影響之深，已超越地理範圍與國界，直接觸及東亞的戰略平衡與全球的安全格局

美國總統川普（左）和南韓總統李在明（右）會面，美方同意南韓建造核動力潛艦，強調美韓軍事同盟牢不可破、更勝以往。（法新社檔案照）美國總統川普（左）和南韓總統李在明（右）會面，美方同意南韓建造核動力潛艦，強調美韓軍事同盟牢不可破、更勝以往。（法新社檔案照）

筆者作為一名台灣人，深知這場潛在危機的嚴峻。即使面對中國人民解放軍的武力威脅，我也絕不會以「求求你們，饒我們一命吧！」的姿態屈服。這不僅是一種政治立場，更是一份根植於血脈的信念：「自己的國家，應由自己守護」。

歷史不斷地提醒著我們，日本古典文學名著《平家物語》說：「勇猛者終將滅亡，宛若風前之塵埃。」唯有堅定守護自由與尊嚴的意志，方能讓一個國族長久屹立於風暴之中。

（作者為語文工作者）

