自由開講》中共外交戰狼又來了 國際更看清誰是破壞者

◎ 宗介

日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」明確指出可能構成日本的「存立危機事態」，意味著日本可能依法行使集體自衛權，這是日本史上首次由首相層級清楚界定台海局勢與日本安全之間的直接連結，立即引發國際震動。然而，中共外交系統非但沒有採取理性外交溝通，反而接連以戰狼式恫嚇升高衝突。

從中國駐大阪總領事薛劍荒唐的「斬首」威脅，到外交部發言人毛寧11月17日宣布李強在G20將「不會安排與日本領袖會面」，再到要求日本「停止越線玩火、收回錯誤言行」，處處展現中共以威脅代替對話，以恫嚇代替理性，向世界昭告其本質。

請繼續往下閱讀...

中國外交部發言人毛寧近日發言，處處展現中共以威脅代替對話、以恫嚇代替理性的本質。（路透檔案照）

然而，這種粗暴式的外交攻勢只會加速反效果。高市早苗的發言本質上反映了一個實際現實：台海安全牽動整個印太與全球供應鏈穩定，而日本已無法容忍中共在東亞持續以軍事壓力改變現狀。事實上，美、日、韓、G7與歐洲國家近兩年來頻繁強調維持台海和平的重要性，正是因為世界逐漸理解台灣不是「孤立事件」，而是自由民主與威權擴張之間的最前線。

中國外交部試圖以冷處理與外交羞辱讓日本「知難而退」，卻只會進一步印證中共才是真正破壞和平與秩序的來源。

日本首相高市早苗在國會備詢時，強調不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社檔案照）



中共害怕的不是一句「台灣有事」，而是國際正在形成共同語言、共同認知與共同防線。越多民主國家理解台海真相，中共就越無法透過恐嚇與分化孤立台灣。若北京真相信和平，它應主動消除威脅，而不是每天派軍機軍艦、對鄰國叫囂、以暴力威脅回應言論。

國際社會已愈來愈像看穿戰狼外交的虛張聲勢，明白真正危害和平的不是日本，不是台灣，而是中共本身。面對威權壓迫，民主國家不會退縮。台灣更應站穩國際民主陣線，用堅定、透明與自信捍衛和平。因為保護台灣，就是保護世界自由秩序。中共越狂吼，世界越清醒。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法