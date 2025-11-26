自由開講》高鐵座位釋出新政策 應有更便民作法

◎ 吳三傑

台灣高鐵希望能釋出預訂對號座、卻提早搭自由座的座位；因此驗票閘口的站務員也取消過往人工開啟閘口、協助旅客進站的服務，希望旅客前往票務櫃檯進行換票、已完成釋出閒置座位的系統流程。

高鐵新制上路，旅客若提前一個小時以上要搭車，需先換票再進站。（資料照）

問題是你沒有限制一小時內的旅客進站啊！依照台灣高鐵現行的班表，很容易找到20-30分鐘前的替代班次、提前出發，到時候這些主人已經離站的座位一樣是空置狀態。

請繼續往下閱讀...

或許是高鐵票務部門認為這些座位也不容易在30分鐘內出售，所以選擇忽略這類的空置座位。

依筆者不專業的見解，似乎有比把換票旅客強制引導去票務櫃檯完成流程更圓滿的作法。

只要在進站閘口人員配置APP與印章，遇有旅客提出提早進站的要求，經口頭說明放棄座位政策後，便以手持裝置掃描、釋出該座位，輔以印章標示本車票已轉為自由座、原有座位釋出。

依照台灣高鐵現行的班表，很容易找到20至30分鐘前的替代班次、提前出發，仍會有閒置座位（資料照）



甚至是設置自願放棄原有座位的通行閘口，直接掃瞄即觸發相關程式，這樣豈不是便民許多？也能有效釋出閒置座位。

（作者為資訊服務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法