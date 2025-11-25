自由開講》生命不是選配 孩子不是訂製品

◎ 單信愛

在「自主」之外，我們更需要人性與底線

近期兩起海外代孕事件——男同志伴侶以代孕方式同時迎接四胞胎，以及台灣骨科醫師將代理孕母生產過程「未遮蔽」的私密影像公開於社群平台——引發社會譁然。前者讓新生兒以「成果展示」般亮相，孕母完全消失；後者更直接侵犯女性的身體自主與人格尊嚴。這兩個事件共同指向一個令人不安的事實：

男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

當生育被商業市場吞沒，精卵、孕母被商品化後，孕母與兒童都成為最容易被消失的弱勢。

就在台灣社會仍消化這些衝擊時，國健署署長沈靜芬證實，《人工生殖法》修正草案已送入行政院，將單身女性與女同志納入適用範圍，修法方向更以「強調女性自主權」為主軸。女性自主當然值得保障，但當政策只談「能不能做」，卻避開「應不應該做」、避開倫理風險、避開兒童最佳利益，這樣的推動是否過於倉促？

問題不只在於技術，而在於本質。單身女性或女同志雖然擁有卵子與子宮，但生育仍必須依賴精子。當制度化允許以選擇精子完成生育，本質上等同於將生命納入市場機制：基因成為選項，精子成為商品，優質精卵與子宮將在市場上奇貨可居，而孩子成為被「配置」的結果；這樣的方向已讓生育從自然行為，滑向生命商品化的深淵。

婦女自主權更不應成為遮掩風險的口號。真正的母性從來不是「我要孩子」，而是「我要保護孩子」。國外已有大量捐精、捐卵子女控訴：「我們像被挑選的商品，被購買的基因。」這些聲音提醒我們——生育科技可能讓成人獲得孩子，但同時也可能讓孩子失去身世、血緣與尊嚴。

台灣在討論人工生殖時，不能只談少子化、不能只談成人的生育需求。而應回到三個根本問題：

國健署署長沈靜芬近日表示，「人工生殖法」修法版本，核心重點是強調女性自主權。（資料照）



1. 孩子的最佳利益在哪裡？

當知悉權遇上匿名保護，當孩子長大問：「我的爸爸是誰？」該如何回答。肥皂劇中的半路認親、亂倫等情節都有可能在現實生活中發生。

2. 弱勢者是否承擔過高風險？

包括孕母、捐卵者，以及最脆弱的孩子。

3. 我們是否正在默許生命走向市場？

一旦生命可被挑選，就能被淘汰；能被購買，就能被比較。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟等民團反對倉促修法開放代理孕母，圖為先前召開「生命不可代理，孕母不是工具」記者會。 （資料照）

科技能協助生命出生，但科技不能保證生命不被傷害。法律可以調整，但不能犧牲最弱勢的人。生物科技、女性主義、生命倫理的交纏，但立法者絕不應該犧牲孩子的權益；生命不是選配，孩子不是訂製品。若修法忽略倫理底線，那麼我們所謂的進步，可能正把社會推向更深的危險。

（作者為全國婦兒團體聯盟副召集人）

