自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》生命不是選配 孩子不是訂製品

2025/11/25 08:30

◎ 單信愛

在「自主」之外，我們更需要人性與底線

近期兩起海外代孕事件——男同志伴侶以代孕方式同時迎接四胞胎，以及台灣骨科醫師將代理孕母生產過程「未遮蔽」的私密影像公開於社群平台——引發社會譁然。前者讓新生兒以「成果展示」般亮相，孕母完全消失；後者更直接侵犯女性的身體自主與人格尊嚴。這兩個事件共同指向一個令人不安的事實：

男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

當生育被商業市場吞沒，精卵、孕母被商品化後，孕母與兒童都成為最容易被消失的弱勢。

就在台灣社會仍消化這些衝擊時，國健署署長沈靜芬證實，《人工生殖法》修正草案已送入行政院，將單身女性與女同志納入適用範圍，修法方向更以「強調女性自主權」為主軸。女性自主當然值得保障，但當政策只談「能不能做」，卻避開「應不應該做」、避開倫理風險、避開兒童最佳利益，這樣的推動是否過於倉促？

問題不只在於技術，而在於本質。單身女性或女同志雖然擁有卵子與子宮，但生育仍必須依賴精子。當制度化允許以選擇精子完成生育，本質上等同於將生命納入市場機制：基因成為選項，精子成為商品，優質精卵與子宮將在市場上奇貨可居，而孩子成為被「配置」的結果；這樣的方向已讓生育從自然行為，滑向生命商品化的深淵。

婦女自主權更不應成為遮掩風險的口號。真正的母性從來不是「我要孩子」，而是「我要保護孩子」。國外已有大量捐精、捐卵子女控訴：「我們像被挑選的商品，被購買的基因。」這些聲音提醒我們——生育科技可能讓成人獲得孩子，但同時也可能讓孩子失去身世、血緣與尊嚴。

台灣在討論人工生殖時，不能只談少子化、不能只談成人的生育需求。而應回到三個根本問題：

自由開講》生命不是選配 孩子不是訂製品國健署署長沈靜芬近日表示，「人工生殖法」修法版本，核心重點是強調女性自主權。（資料照）

1. 孩子的最佳利益在哪裡？

當知悉權遇上匿名保護，當孩子長大問：「我的爸爸是誰？」該如何回答。肥皂劇中的半路認親、亂倫等情節都有可能在現實生活中發生。

2. 弱勢者是否承擔過高風險？

包括孕母、捐卵者，以及最脆弱的孩子

3. 我們是否正在默許生命走向市場？

一旦生命可被挑選，就能被淘汰；能被購買，就能被比較

台灣全國媽媽護家護兒聯盟等民團反對倉促修法開放代理孕母，圖為先前召開「生命不可代理，孕母不是工具」記者會。 （資料照）台灣全國媽媽護家護兒聯盟等民團反對倉促修法開放代理孕母，圖為先前召開「生命不可代理，孕母不是工具」記者會。 （資料照）

科技能協助生命出生，但科技不能保證生命不被傷害。法律可以調整，但不能犧牲最弱勢的人。生物科技、女性主義、生命倫理的交纏，但立法者絕不應該犧牲孩子的權益；生命不是選配，孩子不是訂製品。若修法忽略倫理底線，那麼我們所謂的進步，可能正把社會推向更深的危險。

（作者為全國婦兒團體聯盟副召集人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書