名家分享~黃貞祥》當我們輸了心，城池不攻自破──「投降比較安全」的迷思與破解之道

◎ Gene Ng（黃貞祥）

在資訊成災的今日社會，一句聽似理性的話語正在悄悄侵蝕台灣人的心理防線——「投降比較安全」。這句話沒有飛彈，卻比飛彈更能摧毀一座城市的防衛意志；它不是為了說服你愛上對手，而是要讓你對自己失去信心。當我們開始把「和平」等同於「放棄抵抗」，把「務實」等同於「屈服」，那麼戰爭還未開打，勝負早已分曉。這正是認知作戰最成功的目標：摧毀一個國家的不是槍砲，而是民心潰散。

中共的「三戰」戰略，悄悄侵蝕台灣人的心理防線，誤以為「投降比較安全」。（取自貼文）



這樣的心理戰不是空穴來風，也不是虛構的威脅，而是中共長年深耕、精密布局的結果。從對內的敘事操控，到對外的戰略騷擾；從實體的灰色地帶行動，到虛擬世界中的輿論引導，它所依賴的不是壓倒性的武力，而是「讓對手自己先垮」。

這種戰法，近年在台灣已屢見不鮮。我們面對的，並非傳統戰爭的炮火，而是一場遍布社群平台、政治評論、甚至日常對話中的潛行攻勢。

從「筆桿子＋槍桿子」到「心先倒、城自潰」，中共對台的典型打法是雙線並進。對內透過影視、教育、官方媒體，不斷堆疊「統一必然」、「民族大義」、「歷史潮流不可逆」的敘事框架，讓自己的人民習慣把併吞台灣視為理所當然。而對外，則是持續以海空軍演、灰色地帶的海警與民兵行動、經濟封鎖、斷鏈恐嚇等手段，測試台灣的神經極限。

這些手段乍看之下不像戰爭，卻足以消耗韌性與信心。當台灣的基礎設施如海底電纜被切斷、通訊中斷、物資短缺、假訊息四起，即便沒有開火，也足以讓社會陷入混亂，讓民眾懷疑「我們真的撐得下去嗎？」當恐懼變成常態，疲憊感蔓延開來，灰色地帶就成功達成了它的目的——讓整個社會提前崩潰。

今年2月，台灣海警船隻對涉嫌切斷台澎海纜的貨輪進行稽查。（美聯社檔案照）

這場心理戰之所以如此有效，不僅因為對手精於算計，更因為它精準利用了人類的心理漏洞。首先是損失趨避偏誤。多數人在面對風險時，寧可選擇確定的壞結果，也不願面對小機率但代價高昂的災難。當社會上不斷出現「抵抗會帶來戰爭」的說法，而投降被描繪成「委屈的和平」，自然會讓人感覺前者是瘋狂，後者是理智。

其次是習得性無助。當一個社會反覆面對威脅卻無能為力，當每一次挑釁都讓人感到「做什麼都沒用」，那麼人們就會放棄行動、放棄表態，甚至放棄思考。這種群體性的挫敗感，會迅速轉化成犬儒與冷漠，讓社會一點一滴地鬆動。

再來是沉默螺旋與偏好偽裝。在社群媒體的情緒放大器作用下，「投降派」常常顯得聲勢浩大，因為他們所說的話看似理性、溫和、不好戰。而支持抵抗的人，反而容易被貼上「激進份子」、「不顧民生」的標籤，進而選擇沉默。長期下來，就會讓人誤以為「大家都想投降」，實際上是沉默的大多數失去了發聲的勇氣。

然而，歷史不會說謊。那些選擇「以退為進」、幻想敵人心懷仁義的社會，往往付出沉痛代價。香港的案例尤為警惕：當初「反送中」運動後，中共政府強行推動《國安法》，表面說是恢復秩序，實際卻是全面改寫制度。新聞自由、集會自由、學術自由、選舉制度一夕被清空，原本熟悉的香港社會，如今只剩皮囊，骨幹早已被替換。香港人想像中的「生活如常」根本沒有發生。

在俄羅斯佔領的烏克蘭地區也是如此。根據國際人權組織的報導，數千名兒童被強制遷移、改姓換名、灌輸俄式價值觀，原生文化與語言迅速被抹去。佔領不是凍結現狀，而是積極的改造、清洗與收編。一旦投降，自由不會繼續存在，只會變成一種奢望。

香港《國安法》實施後，原有的新聞自由、集會自由、學術自由與選舉制度等都受到限制。（法新社檔案照）

因此，面對心理戰最有效的防線，是平時就建立集體的「不投降預承諾」。這不只是情感口號，更應該制度化、可演練、可查證。台灣的《台灣全民安全指引》已明訂：「宣稱政府投降的資訊皆為假訊息」，這種事先寫下來的標準作業程序，能在危機當下發揮「社會防火牆」的功能。

瑞典則更為明快。其民防手冊開宗明義：「若瑞典遭攻擊，我們絕不投降。凡宣稱抵抗應停止的訊息一律為假。」這不是喊話，而是全民必備的知識點。當敵人透過假訊息攻擊政府的正當性，若全民早已建立「這種話一定是假的」的反射神經，那麼這些攻擊自然無效。

反觀台灣，「投降主義」之所以能在社會語境中占有一席之地，很大程度上是因為它經過了精心的「洗白」過程。這個過程通常分為四步：

第一，放大政府無能與孤立感，透過各種媒體、社群話術強調「政府靠不住」、「國際不會救台灣」。第二，持續渲染社會脆弱點，像是「台積電撐不住了」、「觀光死光光了」、「ECFA被取消台灣會垮」。第三，把投降重新包裝為理性選擇，用「和平最重要」、「不要讓百姓受苦」這些語言遮掩其本質。第四，反向標籤抵抗者為「好戰派」、「極端分子」，在道德上進行孤立與打壓。

這整套操作與中共的「三戰」戰略完全契合。輿論戰打掉信心，心理戰削弱意志，法律戰掏空制度——而我們若掉以輕心，就會在還沒上戰場前，先被自己的人民「合法」放棄。

民防手冊《台灣全民安全指引》即日起普發，已明訂：「宣稱政府投降的資訊皆為假訊息」。（資料照）

真正的反制之道，不是在危機當下倉皇應對，而是從平時就建立全民層級的「心理免疫系統」。這個系統應該從三個層面著手：資訊、制度、社群。

在資訊層，我們要把「不投降」變成每一份公文、每一次防災演習、每一堂課程的基本常識。進行紅隊演練，模擬假訊息場景，讓民眾能迅速識破投降謠言，並且知道政府的預設立場。

在制度層，我們要將應對灰色地帶的各項機制常態化，像是地方政府參與的通訊備援、網路加固、通報獎勵制度，讓每一次挑釁都變成一次實戰演練。敵人越來越擾亂，我們就越來越熟練，這才是戰略韌性。

在社群層，我們要讓民防文化成為社會日常。組織社區急救訓練、資訊查核工作坊、地方備援演習，不只是防災，更是讓每個人知道：當有狀況時，我知道該做什麼，而不是只能坐等新聞、放大焦慮。心理安全感不是來自和平假象，而是來自具體行動力。

結語時，我們要再次提醒：投降不會換來和平，只會讓你失去選擇和平的資格。當自由還存在，我們就有得選、有得想、有得辯、有得改；而一旦自由被放棄，那些選擇權將一去不返。

面對認知作戰的全面攻擊，我們不是要全民變成士兵，而是要全民變成有意識的公民。從今天開始，把「不投降」內建進每一個人的預設值中，不是為了鼓吹對抗，而是為了守住選擇的可能性。當我們堅守信念，不讓心先倒下，戰爭即使來敲門，也很難走得進來。

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng臉書

