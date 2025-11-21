名家分享~James Jseng》日媒狂播賴總統吃壽司/感謝蠢阿共 台日友誼新高點

如果中國早知道會這樣，他們這樣搞，居然一手把賴清德在日本捧成明星，把台日送做堆，把兩國之間的民間友誼推到歷史高點，形成了台日之間的歷史時刻，他們應該絕對不會如此愚蠢的放手一搏吧？

◎ James Jseng

昨天（11/20）晚上，賴清德上了日本各大媒體晚間新聞，更早之前，大批日本網友在總統府的X跟IG上留言標示感激，流量高達數千萬，甚至居然搶下了新宿3D貓的版面，這場始料未及的外交豐收，到現在都還沒有停。

賴清德總統吃壽司（右）和前幾年已故日本首相安倍晉三（左）推銷台灣鳳梨，都在增進台日友誼。（取自貼文） 賴清德總統吃壽司登上東京新宿街頭。（取自貼文）大批日本網友在網路上留言標示感激。（取自貼文）

如果中國早知道會這樣，他們這樣搞，居然一手把賴清德在日本捧成明星，把台日送做堆，把兩國之間的民間友誼推到歷史高點，形成了台日之間的歷史時刻，他們應該絕對不會如此愚蠢的放手一搏吧？

大批日本網友表達台日友好。（取自貼文） 賴總統力挺日本，大批日本網友留言，台日友誼達到歷史高點。（取自貼文） 賴總統大啖北海道帆立貝，當地網友表達夢想有一天能去台灣。（取自貼文） 現在，就是台日更堅決的站在一起，然後呢，我們很開心的決定，把馬英九，洪秀柱，鄭麗文，送給習近平。

賴總統宣傳日本美食，日人表達感謝。（取自貼文） 對賴總統品嘗鹿兒島鰤魚，日本網友表示安全美味。（取自貼文） 本文經授權轉載自James Jseng臉書

