自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~James Jseng》日媒狂播賴總統吃壽司/感謝蠢阿共 台日友誼新高點

如果中國早知道會這樣，他們這樣搞，居然一手把賴清德在日本捧成明星，把台日送做堆，把兩國之間的民間友誼推到歷史高點，形成了台日之間的歷史時刻，他們應該絕對不會如此愚蠢的放手一搏吧？
名家分享

名家分享

2025/11/21 13:30

◎ James Jseng

昨天（11/20）晚上，賴清德上了日本各大媒體晚間新聞，更早之前，大批日本網友在總統府的X跟IG上留言標示感激，流量高達數千萬，甚至居然搶下了新宿3D貓的版面，這場始料未及的外交豐收，到現在都還沒有停。

賴清德總統吃壽司（右）和前幾年已故日本首相安倍晉三（左）推銷台灣鳳梨，都在增進台日友誼。（取自貼文）賴清德總統吃壽司（右）和前幾年已故日本首相安倍晉三（左）推銷台灣鳳梨，都在增進台日友誼。（取自貼文） 賴清德總統吃壽司登上東京新宿街頭。（取自貼文）賴清德總統吃壽司登上東京新宿街頭。（取自貼文）大批日本網友在網路上留言標示感激。（取自貼文）大批日本網友在網路上留言標示感激。（取自貼文）

如果中國早知道會這樣，他們這樣搞，居然一手把賴清德在日本捧成明星，把台日送做堆，把兩國之間的民間友誼推到歷史高點，形成了台日之間的歷史時刻，他們應該絕對不會如此愚蠢的放手一搏吧？

大批日本網友表達台日友好。（取自貼文）大批日本網友表達台日友好。（取自貼文） 賴總統力挺日本，大批日本網友留言，台日友誼達到歷史高點。（取自貼文）賴總統力挺日本，大批日本網友留言，台日友誼達到歷史高點。（取自貼文） 賴總統大啖北海道帆立貝，當地網友表達夢想有一天能去台灣。（取自貼文）賴總統大啖北海道帆立貝，當地網友表達夢想有一天能去台灣。（取自貼文） 現在，就是台日更堅決的站在一起，然後呢，我們很開心的決定，把馬英九，洪秀柱，鄭麗文，送給習近平。

賴總統宣傳日本美食，日人表達感謝。（取自貼文）賴總統宣傳日本美食，日人表達感謝。（取自貼文） 對賴總統品嘗鹿兒島鰤魚，日本網友表示安全美味。（取自貼文）對賴總統品嘗鹿兒島鰤魚，日本網友表示安全美味。（取自貼文） 本文經授權轉載自James Jseng臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書