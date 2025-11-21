黑熊學院》民防手冊普發 「我們不會向侵略低頭」

台灣也是一樣：我們長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。

◎ 黑熊學院

「我們不會向侵略低頭，我們會昂首捍衛得來不易的生活。」



今天（1119）起，由國防部出版的2025年全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，開始進行家戶普發，預計在明年一月以前完成派發。



2025年全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》開始普發。（取自貼文）

面對天災或戰爭，我們要如何應變？



推出相關的應對手冊，在平時做好準備措施，在各國都是相當常見的宣導方式。



北歐國家如芬蘭、瑞典、拉脫維亞、立陶宛，面對從未停歇的俄羅斯混合戰威脅，皆有製作民防手冊，以明確指示人民該如何提早準備。



台灣也是一樣：我們長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。



許多民防手冊都不停強調：「任何關於國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！」



台灣長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。​（資料照）

在面對危機的當下，政府承擔起保護自由民主的責任與許諾，宣誓「絕不投降」的決心；同時，人民也有捍衛家園的意志。



這些意志，就是台灣屹立不搖的關鍵。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法