黑熊學院》民防手冊普發 「我們不會向侵略低頭」

台灣也是一樣：我們長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。
黑熊學院

黑熊學院

2025/11/21 21:00

◎ 黑熊學院

「我們不會向侵略低頭，我們會昂首捍衛得來不易的生活。」

今天（1119）起，由國防部出版的2025年全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，開始進行家戶普發，預計在明年一月以前完成派發。

2025年全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》開始普發。（取自貼文）2025年全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》開始普發。（取自貼文）

面對天災或戰爭，我們要如何應變？

推出相關的應對手冊，在平時做好準備措施，在各國都是相當常見的宣導方式。

北歐國家如芬蘭、瑞典、拉脫維亞、立陶宛，面對從未停歇的俄羅斯混合戰威脅，皆有製作民防手冊，以明確指示人民該如何提早準備。

台灣也是一樣：我們長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。

許多民防手冊都不停強調：「任何關於國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！」

台灣長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。​（資料照）台灣長年面對各種天災，包括中國的威脅，將防衛意識持續推廣與普及就是重中之重。​（資料照）

在面對危機的當下，政府承擔起保護自由民主的責任與許諾，宣誓「絕不投降」的決心；同時，人民也有捍衛家園的意志。

這些意志，就是台灣屹立不搖的關鍵。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

