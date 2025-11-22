自由開講》台灣英文脫口秀暗藏春色：Taiwan’s Comedy Scene Is Grooming the Room

◎ Kurt Penney （三八弟）

上個月，十個高中生走進台北一家喜劇俱樂部想聽笑話，結果他們聽到滿耳的糞便與屁眼髒話。除了那位把整件事PO上Instagram的外國女喜劇表演者外，但竟然沒有一個成年人質疑：「這是大人的脫口秀？我們在這裡幹嘛？染黃未成年？」

這不是單一事件，有壓倒性證據顯示，台北的（英文）喜劇圈已被一個邪惡陰謀聯盟所劫持，他們的使命就是：任何無底線的低級內容都可講。如此一來，那些潛伏在社會暗處的變態才能跳出來，用dog-whistling（狗哨，暗指偷偷讓人知道他們的秘密癖好）。當然，不是所有台灣喜劇人都這樣。但有洞見、引人深思的表演者是例外，不是常態。

他白天教小學一到六年級英文，晚上是台北頂尖「喜劇人」之一。表演常用不雅字眼與動作。（作者提供）

證據A：「Mark」（化名，他的Instagram有超過30萬追蹤者）。根據他的LinkedIn，他白天教小學一到六年級英文，晚上是台北頂尖「喜劇人」之一，用以下這類台詞「迷眩」觀眾：「直男把舌頭伸進聞起來像魚的洞裡」；「不如做件T恤寫『我是女士，I only suck c*ck!』或是『我是男人，我不怕陰道』。甚至加上手勢表演大力水手卜派的手指直戳女性pu**y。他甚至不介意侮辱台灣男性，暗示台灣女孩就算外國男友一堆缺點，心裡還是想：「至少雞巴大。」更可悲的是，他覺得喜歡他笑話的人是「好品味」。他在台灣或許是最粗俗的喜劇人，但絕不是最令人不安的。

有支主要由英文老師組成的喜劇團體 ，做了一張戀童笑話海報來宣傳演出。（作者提供）

證據B： 曾有一支主要由英文老師組成的喜劇團體 Laugh H**k Comedy，他們居然做了一張戀童笑話海報來宣傳演出：一個二十多歲的邋遢男說：「兒童選美比賽怎麼還在？我要打手槍打到第幾場才會停？」他們已經棄用這名字並潛入地下，但人還在台灣。

證據C： 「John」（化名）也教小孩英文。在他上傳的影片裡，他抱怨台灣的小學生「笨」，然後補充：「嗯，除了Andrew。他對我說：『老師，這我們學過了。』」John停頓一下地說：「The kid can suck a d*ck.（那小孩很會吸雞巴）。」（粗俗英文要對方滾開之意） 是的，這些笑話讓人很不舒服，我認為，我們外籍教師應該跟台灣老師以同樣標準檢視，如果一個台灣小學男老師敢開這種玩笑，早就丟掉飯碗，且丟盡家族臉面。

有名外國人也教小孩英文。在他上傳的影片裡，不僅罵台灣孩子笨還有不堪字眼。（作者提供）

證據D：太多台灣女喜劇人依賴粗俗、過度性化的語言，或整個段子只圍繞「女性每月的生理期」與女性陰道。一位外國女喜劇人將她的赤裸MC經驗以甜點來形容，還分享影片自豪地說：「我很驕傲地毀了台灣甜點。」

在像台灣這樣的自由民主國家，女性需要是禮貌/文明社會的守門人，因為我們所有男人攜帶無底墮落的種子。是的，幽默可以揭示不舒服的真相，但它也可以成為墮入頹廢的工具，而且墮入地獄深淵沒有極限。

我們必須質疑，為何女性被鼓勵在舞台上表演這種粗俗、齷齪骯髒的內容，還認為是藝術?

有些女性其實很有潛力，但把關者——那些潛伏在台下誇張假笑、嗚嗚起哄（幾乎每場演出都這樣）的假觀眾，顯然不希望她們進步，保持低俗髒污才能維持『什麼都行』的現狀。順帶一提，我也怪西方（寡佔）權力核心，在2000~2010年間，把Amy Schumer（女性脫口秀演員）那種下流、滿口女性陰道的笑話包裝成正統藝術，當然，仍有許多傑出的女性喜劇演員並非如此。但這些沒水準的人用女權包裝洗腦底層污穢，鼓勵女人「想多噁心就多噁心」，你敢抱怨？你就是問題。

難怪多年來，幾乎所有普通觀眾都不再去看台灣喜劇。現在的觀眾多半是演出相關人士或場地熟客。為什麼？因為大多數人已不把台灣喜劇當成「藝術」。這是真正的悲劇——藝術之所以重要，在於它讓我們表達、探索人類經驗、情感、文化與智慧。它跨越時空連結人心，挑戰視野，為生命帶來意義、美感或反思。喜劇的核心，本該幫助我們更細膩地理解自己與世界，而非滿口低俗、無下限的污穢內容。

台灣人，醒醒吧！台灣的喜劇圈就像是一個邪教，不止被利用當作禁忌慾望話題，也被當作軟性的社交武器。

他們的目標就是把台灣變成只追求肉慾感官的享樂主義社會。我忍不住聯想到Weimar Berlin（1920年代）——當時的歌舞廳充斥變裝、戀童笑話與頹廢，號稱「藝術自由」。歷史學家如今視之為納粹前的文化腐敗（參考克里斯多福‧伊舍伍德的《柏林故事》）。

沒錯，幽默是主觀的。但這不代表什麼都可以。聰明的挑釁和廉價的噱頭之間是有差別的。當表演者倚賴低俗而不是機智時，那不是突破界限的喜劇，而只是拉低水準而已。

而且這種情況已經持續超過十年了。請Google搜尋這篇 2014 年來自於外國觀光客的評論：「……那些『笑話』，其中好幾個內容公開帶有種族歧視或戀童傾向......這些人承認自己在台北當老師，卻講出令人不安的兒童相關笑話，並對當地人展現公開的敵意……」。我也抱怨過，當我離開台灣五年（2009~2014）時，他們偷偷把我的照片放在海報上嘲笑到處宣傳脫口秀，數年之後我依然被排擠、不斷接到辱罵與威脅......。

2005年我是第一批來台灣表演脫口秀的外國人，偶爾我還是會表演，但我相信台灣的脫口秀已變得太污穢，不再是單純的脫口秀了。

你說：「現在只是種子」，但這些種子正種在你們台灣人的年輕一代身上，終將發芽。

（作者為在台外國人，兒童桌遊設計師、數學與英文家教老師）

