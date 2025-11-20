林修民 半導體看天下》中國的先進晶片大饑荒正開始

五年前，筆者就直指美國聯合盟友的晶片出口管制，將造成中國的半導體技術原地踏步，雖然中國政府大力發展扶持國內晶片產業，想要追上美國彎道超車，但過度的補助狂熱，只是大躍進的晶片版本而已。

◎ 林修民

華爾街日報報導，美國繼續對中國限制晶片出口下，中國晶片嚴重短缺，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際的產品，要優先供應華為及國家領軍企業。

中國政府要求中芯產品要優先供應華為及國家領軍企業。圖為華為最新摺疊筆記型電腦MateBook Fold採用中芯的7奈米晶片。（法新社檔案照）

這個結果早就在筆者的預期當中。

五年前，筆者就直指美國聯合盟友的晶片出口管制，將造成中國的半導體技術原地踏步，雖然中國政府大力發展扶持國內晶片產業，想要追上美國彎道超車，但過度的補助狂熱，只是大躍進的晶片版本而已。

歷史上大躍進緊接而來的結果就是大饑荒，所以華爾街日報最近傳出這一個消息，只是證明了中國國產先進晶片大饑荒即將開始。

讓我們先回顧一下之前鋼鐵糧食的版本是怎麼一回事

中國共產黨在1958年5月召開的第八次全國代表大會第二次會議中通過了多快好省地建設社會主義方針，還提出了15年超越英國的口號，以實現鋼鐵、糧食大幅增長的目標，所謂的大躍進運動，就這樣拉開的序幕。

在大躍進之後的八個月中，原本生產鋼鐵的計劃量增加了兩倍，到了第二年，目標更增加到三倍，原本計劃15年趕上英國鋼鐵生產量，不久後就打算兩年內追上。

毛澤東領導下，各省虛報鋼鐵跟糧食產量，最後造成了中國史上最大的饑荒。（法新社檔案照）

而每個省在毛澤東的英明領導之下，各省生產鋼鐵跟糧食產量都大幅增加，但事實上全部都是一些虛報數字，最後造成了中國史上最大的饑荒，而這個大饑荒目前全世界學者的估計大約死了3000萬人。

之所以死那麼多人的原因是家家戶戶都把家用的鐵鍋拿出來重新煉鋼，最後面的結果就是煉出了一大堆沒有用的廢鐵，以及原本要被用來種植糧食的土地被拿去蓋一些沒有用的煉鋼爐。

在民主自由法治底下生長的我們可能很難想像，這麼可笑無知的事情竟然還會搞成全國的大運動？真相是在極權恐怖統治底下， 沒有人敢去對毛澤東說真話，所以底下所有的官僚跟媒體都賣力演出。

而中國發展晶片在10年前所謂2025中國製造計劃發展底下，就透過成立大基金補助一大堆從半導體上游到下游的企業，依然秉持過去中國人做事的傳統，人多有錢好辦事。

10年前開始，像趙偉國這樣子的紫光集團到處想要購買美國韓國以及台灣的半導體企業。（路透檔案照）

在政府全力灑錢底下，10年前開始，不只像趙偉國這樣子的紫光集團到處想要購買美國韓國以及台灣的半導體企業，就連一些過去根本跟半導體產業八竿子打不著的企業，也跑來做半導體的新創。

這其中我們看到有傳統做海鮮進出口的，也有做房地產買賣的，這些通通都跑來創立半導體新創事業，以求得領取中國政府的補助。過去10年間在中國有數千甚至上萬家半導體新創公司紛紛設立。

10年過後的2025年現在來檢視這10年來發展的成果，有大企業像紫光的董事長被判了死刑緩刑，更有數千家的企業領完補助之後就倒閉了，最後的結果就是現在國內晶片變成配給制，以前要拿糧票才能取得食物，現在要拿晶片票才可以取得先進晶片。

以前要拿糧票才能取得食物，現在要拿晶片票才可以取得先進晶片。中國的先進晶片大饑荒正開始。示意圖。（路透檔案照）

這就是恐怖極權體制底下會發生的結果， 60年前是這樣， 60年後還是一樣，因為在這種體制底下，沒有人敢去對最高領袖講真話，以前不敢跟毛澤東講實話，現在也沒有人敢去對習近平講真話。

（作者為科技專欄作家）

