自由開講》當「懸賞」成為統戰武器 台灣更要無懼發聲

中國近月頻頻以「分裂國家罪」名義懸賞追捕台灣人，從立委沈伯洋到網紅「八炯」、「閩南狼」，表面是法律執行，實則是統戰與恐嚇的雙重操作。當「懸賞」取代「對話」、當「追捕」變成「宣傳」，這不只是司法行動，而是一場對台灣民心的心理戰。

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（資料照，擷取自網路）

從政治人物、學者到自媒體創作者，中國的懸賞名單橫跨不同層面，顯示北京對「言論邊界」的極端焦慮。凡挑戰其話語權者，都可能被冠上「煽動分裂」之名。這不僅是對個體的威嚇，更是對整個民主社會的試探——要看台灣是否會因恐懼而自我噤聲。

中國官媒更宣稱「掌握其他成員資料，但未列入懸賞，是希望他們迷途知返」。這種似是而非的「寬大處理」，其實是赤裸的恐嚇語言：以懸賞為刀，以「改過自新」為鞘，偽裝成理性執法，實則是高壓統戰。

然而，面對威權壓力，台灣也出現兩種截然不同的回應。沈伯洋無懼追捕，毅然赴德國國會出席聽證會，以立委與學者雙重身分揭露中國假訊息對民主的威脅，展現自由社會的勇氣與信念。相對地，國民黨立委翁曉玲卻在質詢中說出：「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」這句「金句」聽來輕描淡寫，卻正反映出對威權的不以為意。當有人以自由為榮，也有人選擇對暴政視而不見。

民進黨立委沈伯洋（右）於11月12日受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。 （資料照，取自德國聯邦議院YT）

這些懸賞行動，並非針對特定個人，而是試圖製造寒蟬效應，讓每個發聲者都懷疑自己是否會成為下一個被點名的人。真正的考驗，不是北京如何出手，而是台灣是否會因恐懼而自我設限。

民主的價值，不在於避免衝突，而在於能在壓力之下仍敢於表達。中國或許能開出懸賞金，卻買不到自由社會的良知。面對威脅，我們唯一該堅持的，是繼續無懼發聲。



（作者為退休人士）

