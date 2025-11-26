自由開講》反年改是國民黨的毀台法案

◎ 陳啟濃

國民黨立委這會期的重點法案，要終止年改，停止公教退休人員逐年遞減的退休金，而且表現出勢在必行的態勢。這絕對是選舉考量，因為國民黨一直視軍公教是鐵票，而事實也近乎如此，所以終止軍公教年金遞減，絕對是有利於國民黨的選舉。

國民黨立委這會期的重點法案，要終止年改，圖為立法院司法及法制委員會舉行「公立學校教職員退撫條例修正草案」公聽會。（資料照）

國民黨主導的立法院，除了讓立院「擴權」，更推動一些「親共」法案，再者就是「滅台」法案，這三部曲有計畫性地推動，將會置台灣於萬劫不復之地。

其中近期要通過停止公教退休金逐年遞減，很多專家都已經提出警告，會讓公教退撫基金提早破產，說法是依專業立場有憑有據，但國民黨立委卻還是置若罔聞，還是極力要進行修改法案。

退休金就像一鍋飯，現在退休人員只是少吃一點，還是夠吃，如果讓他們吃得多一點，後面退休的人恐怕不只是要晚點吃少吃一些，而是飯都被吃完了，沒得吃了。國民黨要一意孤行，就是在進行毀滅台灣的伎倆。

正如銓敘部長施能傑的說明，他是行政學方面的學術人才，對於政府公職體系實務面的研究與了解，可說一等的專家。重要的是他沒有政黨色彩，更沒有政治立場。不管國民黨執政或是民進黨執政，他都曾被延攬到政府體系奉獻長才。

銓敘部長施能傑提到退撫基金像大水庫，並表示政府進行年改，固定提撥經費，讓水庫可以永續。（資料照）

施部長提到退撫基金像大水庫，並表示政府進行年改，固定提撥經費，而已經退休的人與未來退休的人，領的退休金少一點，分攤不足額則提撥，讓水庫可以永續。如果現在停止調降，水庫的水更早用盡，後面的錢是很可怕的數字。

如果要政府提撥更多錢入退撫基金，等同是要用到每年政府所編的預算，這些錢也是人民納稅的錢。所以國民黨停砍年金，等同是跟政府搶錢來貼補公教人員退休金，到最後卻也是錢不夠而用盡，不僅退休人員受影響，國家整體財政更會受到排擠而影響政府正常施政。

國民黨立院黨團要證明不想毀滅台灣，應該及時回頭，不要再做有利選舉卻貽誤台灣未來的傻事。

（作者為時事評論員）

