自由開講》節電:把錢花在刀口上

隨著氣候變遷問題日益嚴重，可以明顯減碳的節電措施越來越重要。各國除不斷推出各種節電政策外，更仔細檢視各項節電措施的具體成效。

台電一直以來也推出不少節電辦法，陸續也展現出一些成果。惟，仔細檢視台電目前仍持續推動的住宅節電獎勵活動，頗有檢討空間。

依照該活動辦法，參加活動登錄之電號，當期用電每節省一度，可獲得0.6元獎勵金，隔月抄表用戶如每期（2個月）獎勵金低於84元者，按84元計算。

上述辦法看似簡潔方便處理，但實則背離節電誘因之設計。首先，門檻84元的設計，讓一些只節省一、二度電的用戶，也可以享受84元的減價，比諸一些積極節電而減少140度電（140*0.6=84），但仍領取84元的人，實在非常不公平。俗謂，不患寡而患不均，如此不公平的節電獎勵辦法，只怕打擊更多有心想換小型設備節省更多用電的人士，乾脆放棄算了。反正，我只要有一、兩天多多隨手關燈，比諸去年同期少用一、兩度電就可賺84元，似乎划算許多。

另外，84元的門檻效果更是會產生莫名補助不確實的節電行為。台電在計算家戶的節電量時，僅能根據去年同期的用電量來進行比較，不可能實質進入用電戶住家內，去觀察是否真的施行一些節電措施。因此一些因家庭活動改變所引發用電量變化，根本沒有節電行為，卻會莫名賺得不少節電獎勵費用。筆者就曾莫名賺了許多獎勵費用，比起之前美國親友來訪的較高用電量，次年我沒做任何節電活動就可白白得取不少節電獎勵費。最低獎勵的門檻效果讓任何有家庭用電活動變化的家庭可以很輕易莫名地賺取84元。台電白花錢，卻沒取得任何真正的節電實績。

不可否認，上述辦法仍具一定的獎勵作用。不少民眾仍會因此而努力節電，但是84元的門檻設計，只怕弊多於利。其實，若認真節電，每月可省的電量往往可多於100度電，例如，換購節電設施，一台舊的窗型定頻冷氣若每天使用8小時，每月約耗電360度電；而一台分離式變頻冷氣若以相同條件運轉，每月約耗電153.6度，每月約可省下超過200度電。

真正的節電行為不會只是區區的幾度電，建議台電應廢除目前節電獎勵辦法中的門檻規則，改採其他更具效益的作法。另，建議，將去年同期改為過去3年的同期平均用電量。深盼台電的節電推廣預算可以把錢花在刀口上，真正落實節電成效。

（作者為淡江大學經濟系教授）

