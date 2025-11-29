自由開講》豆腐渣的制度、流水的貪官腐將 中國戰力如何？

◎ 愚工

10月18日，中共中央軍委機關報《解放軍報》針對軍委副主席何衛東等9位上將被開除黨籍軍籍的事實發表社論指出：「身為黨和軍隊的高級幹部，他們背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，〜」；「腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。〜。」值得注意的是，除了上述九位解放軍將領，還有陸軍司令員李橋銘等十多位將領已被撤除職位並且正在接受調查。

針對軍委副主席何衛東等9位上將被開除黨籍軍籍，中共中央軍委機關報「解放軍報」發表社論，指責他們「信仰坍塌、忠誠失節」。（資料照，擷取自旅美中國經濟學者蔡慎坤X）

根據《解放軍報》的社論，這些高級將領：經濟上，貪污腐敗；政治上，忠誠失節。腐將如毛，解放軍到底怎麼了？武將如此，文官亦不惶多讓：中共中紀委、中國國家監委10月29日通報，今年1至9月全國紀檢監察機關共立案審查各級黨政官員78.9萬件，其中省部級幹部90人、廳局級幹部3704人、縣處級幹部3.1萬人、鄉科級幹部10.6萬人。創中共20大以來新高。

10月21日，英國《BBC》「習式反腐『打虎拍蠅』12年後，中共高官為何越反越腐？」，及10月25日，法媒《rfi》「習近平把自己的親信一個個拔除之後」兩篇文章不約而同對「貪官腐將多如毛」的現象，提出質疑？2024年2月12日，《BBC》「習近平的反腐鬥爭為何永無休止」綜合各路專家的論述，從中共體制與文化的本質及習近平的人格特質斷言，鬥爭不會停止。

中國問題專家帕耶特說：只要共產黨仍然是獲取國家資源的唯一機構，它就無法遏制系統性腐敗。儘管共產黨努力發展其監管機構和紀律檢查規則等，卻未能遏制腐敗。中共政經體制看似嚴謹，甚至嚴苛，實則猶如豆腐渣，「貪官腐將多如毛」就是見證。十多年的打貪不僅沒有讓民眾相信國家有更好的治理，反而損害了黨的聲譽。政經體制不改，流水的將領與貪官就如身體內膿包的滲漏，必將制約中共的即戰力與韌性，甚至導致中共亡黨亡國。

（作者為從商）

