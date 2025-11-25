自由電子報
自由開講》暴力不能再落在我們最珍貴的醫師身上

2025/11/25 09:30

◎ 郭冠廷

輔大醫院的江漢聲教授在門診遭攻擊，再次讓社會看見台灣醫療現場的脆弱。江教授行醫超過半世紀，被許多人視為醫療與教育界的瑰寶。更重要的是，他在早年推動輔大醫院的籌建與制度，案件也早已無罪定讞。這樣一位以生命奉獻醫療的教授，卻在診間受到攻擊，令人痛心。

輔大醫院日前驚傳名醫江漢聲遭輔大肄業生持美工刀刺傷， 院方保全控制曾男，並報警處理。男子曾柏瑋遭警方法辦。 （本報合成，記者徐聖倫攝、翻攝輔大醫院官網）輔大醫院日前驚傳名醫江漢聲遭輔大肄業生持美工刀刺傷， 院方保全控制曾男，並報警處理。男子曾柏瑋遭警方法辦。 （本報合成，記者徐聖倫攝、翻攝輔大醫院官網）

這並不是單一事件，而是制度長期忽視前線醫護安全的結果。

台灣的醫療暴力並不罕見，但我們總是「發生後才討論」。這就像英文裡的兩句提醒：「In future」意指從此刻起不能再這樣下去；「in the future」則像預告，如果我們今天不改，未來某一天悲劇還會重演。這兩句不是英文課，而是本次事件給台灣社會的警訊。

我們也必須看見另一個事實：資深醫師是醫療品質最重要的資產。健保點值卻把經驗、專業、人命責任都當成同一把尺。醫院要永續，不能只省成本，更要投資人力。投資資深醫師不是支出，而是確保品質的「人力資本」（human capital）概念：經驗越深、價值越高，制度越應該保護。

江教授之所以被稱為醫院的「靈魂」，不只是因為專業，更因為他代表一座醫院的文化、傳承與企圖心。這些都是花錢買不到、也無法由AI取代的。

安全防護也必須更新。部分國家開始導入AI語音情緒偵測與危險動作預警，減少診間衝突。這不是監控，而是讓醫師更安心、病患更安全。對年長醫師尤其重要，他們的專業值得被妥善守護。

部分國家開始導入人工智慧（AI）語音情緒偵測與危險動作預警，減少診間衝突。圖為示意圖。（彭博檔案照）部分國家開始導入人工智慧（AI）語音情緒偵測與危險動作預警，減少診間衝突。圖為示意圖。（彭博檔案照） 

台灣醫療環境長期以來面臨人力流失、薪酬倒掛、暴力風險升高等問題，每一次事件，都是制度在提醒我們：不能再靠醫師的熱情撐著走。

江教授的受傷，是整個醫療體系被敲響的一記警鐘。願這次事件成為轉折，而不是下一次悲劇的前奏。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

