自由開講》蔡奇筆下的習近平三憂

◎ 愚工

11月3日，法國媒體《rfi》「蔡奇強調刀刃向內，習近平有三憂」的文章指出，中共中央常委蔡奇在人民日報發表「持之以恆推進全面從嚴治黨」，指中國經濟社會發展任務艱巨，形勢嚴峻複雜，故此要更加嚴格地從嚴治黨。

中共中央政治局常委蔡奇發表文章，強調中國經濟社會發展任務艱巨，形勢嚴峻複雜，故此要更加嚴格地從嚴治黨。（路透檔案照）



分析認為，從蔡奇的文章到《求是》載文反對幹部「躺平」，再到日前中國「網信辦」發出整治負面情緒的文件，顯示剛剛處置過一批高級軍事將領的習近平黨中央，對本黨以及中國社會現狀的擔心似乎比以往任何時候更加嚴重。《rfi》的分析，進一步指出習近平政權：黨政軍幹部「忠誠度難測」、「磨洋工心態」、「負面情緒」三項隱憂。

2012年11月8日中共在北京舉行十八大。全面從嚴治黨是黨中央作出的重大戰略部署，是「四個全面」戰略佈局的重要組成部分。（四個全面指，全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨）。

如今13年過去了，今年3月5日，《2025年國務院政府工作報告》再度提出，貫徹落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署，嚴格落實中央八項規定精神，紮實開展黨紀學習教育，大力整治形式主義，切實為基層減負，深入治理群眾身邊的不正之風，持續加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。現在，蔡奇還又提「從嚴治黨」，凸顯出中共內部「忠誠度難測」、「磨洋工心態」、「負面情緒」三項痼疾難除。

法媒指出習近平政權有黨政軍幹部「忠誠度難測」、「磨洋工心態」、「負面情緒」三項隱憂。（美聯社檔案照）



「敵人就在本能寺，痼疾就在黨政軍幹部內心深處」。中共政經體制是三項痼疾之母，例如，習近平不依法治國，還修改憲法，當起習皇帝。中共政經體制不改，要去除三項痼疾，猶如守著糞堆拍蒼蠅，糞堆不除，蒼蠅自然依附飛舞，拍蒼蠅者猶如掌權者，終將被蒼蠅帶來的細菌致死。吾人拭目以待。

（作者從商）

