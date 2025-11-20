自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》彰化問題蛋外流 荒唐縣府失能2週 禍延全台

彰化縣長王惠美就是神隱和扯謊。眼看事跡敗露，彰化衛生局才坦承，10天前有一萬顆蛋流入新北新莊。
名家分享

名家分享

2025/11/20 10:30

◎ 張育萌

彰化又出包，萬顆問題蛋再流入新北——彰化縣府已經失能到匪夷所思的地步。

彰化的畜牧場驗出雞蛋農藥超標，結果，下令移動管制期間，彰化縣府直接裝睡——4萬顆問題蛋被偷賣到台中梧棲，3萬顆已經被民眾買走吃光光。

盧秀燕已經不管彰化是同黨執政了，昨天（11/18）爆料「不只流入台中市，其他縣市還有」。

彰化又出包，傳出萬顆問題蛋流入新北，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。（取自貼文）彰化又出包，傳出萬顆問題蛋流入新北，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。（取自貼文）

短短幾個字，讓人頭皮發麻——最可怕的事還是發生了。

從頭到尾，彰化縣長王惠美就是神隱和扯謊。眼看事跡敗露，彰化衛生局才坦承，10天前有一萬顆蛋流入新北新莊。

我的老天呀，王惠美這種豬隊友，從盧秀燕到侯友宜，直接對同黨發動無差別攻擊——一個鎖住蛋場就可以解決的事，被無能的縣長搞到全台灣都匆匆忙忙、連滾帶爬。

全台灣一起陪彰化玩支援前線——一萬顆蛋流入新北，新北衛生局出動看能攔截多少，用力攔下了5,400顆。

漏掉的4,600顆呢？沒辦法，早餐店和雜糧行買走了，民眾已經陸續吃進肚子裡。

新北市衛生局表示，市府持續針對市售蛋品加強稽查抽驗。（衛生局提供）新北市衛生局表示，市府持續針對市售蛋品加強稽查抽驗。（衛生局提供）

原本偷賣到台中的問題蛋，有7,600顆是台中衛生局主動出擊，查到就攔截下架；還有2,600 顆是靠檢調搜索，查出之後追回銷毀。

「移動管制」就是管好畜牧場的蛋，一顆都不能拿出場——好想問王惠美，請問彰化縣府到底是哪個字看不懂？

現在真相大白了——11月8日，彰化縣動防所打電話給畜牧場，口頭告訴牧場說「解除移動管制」。

可以這樣嗎？不發書面公文，一通電話打去告訴牧場，可以解除管制？

名家分享～張育萌》彰化問題蛋外流 荒唐縣府失能2週 禍延全台台中龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，業者委託律師發聲明，盼事件水落石出。（資料照）

結果，兩天後，縣府自己採驗牧場的雞蛋，又驗出違法農藥。

原來彰化縣府從頭到尾就在不懂裝懂，大玩兩面手法——可惜，現在發現已經來不及了。

⑦ 彰化問題蛋搞到像星火一樣，遍地延燒超過兩週。那王惠美是什麼時候下令933個畜牧場全面啟動雞蛋檢驗？

前天——沒錯，就是11月17日。

彰化問題蛋延燒2週，縣長王惠美才於11月17日宣布，全縣蛋雞場全面啟動藥物殘留監測計畫。（資料照）彰化問題蛋延燒2週，縣長王惠美才於11月17日宣布，全縣蛋雞場全面啟動藥物殘留監測計畫。（資料照）

王惠美到底還怎麼有臉說「希望畜牧場記取這次教訓」。真的是一皮天下無難事，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美啦。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書