名家分享～張育萌》彰化問題蛋外流 荒唐縣府失能2週 禍延全台

彰化縣長王惠美就是神隱和扯謊。眼看事跡敗露，彰化衛生局才坦承，10天前有一萬顆蛋流入新北新莊。

◎ 張育萌

彰化又出包，萬顆問題蛋再流入新北——彰化縣府已經失能到匪夷所思的地步。

① 彰化的畜牧場驗出雞蛋農藥超標，結果，下令移動管制期間，彰化縣府直接裝睡——4萬顆問題蛋被偷賣到台中梧棲，3萬顆已經被民眾買走吃光光。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕已經不管彰化是同黨執政了，昨天（11/18）爆料「不只流入台中市，其他縣市還有」。

彰化又出包，傳出萬顆問題蛋流入新北，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。（取自貼文）

短短幾個字，讓人頭皮發麻——最可怕的事還是發生了。

② 從頭到尾，彰化縣長王惠美就是神隱和扯謊。眼看事跡敗露，彰化衛生局才坦承，10天前有一萬顆蛋流入新北新莊。

我的老天呀，王惠美這種豬隊友，從盧秀燕到侯友宜，直接對同黨發動無差別攻擊——一個鎖住蛋場就可以解決的事，被無能的縣長搞到全台灣都匆匆忙忙、連滾帶爬。

③ 全台灣一起陪彰化玩支援前線——一萬顆蛋流入新北，新北衛生局出動看能攔截多少，用力攔下了5,400顆。

漏掉的4,600顆呢？沒辦法，早餐店和雜糧行買走了，民眾已經陸續吃進肚子裡。

新北市衛生局表示，市府持續針對市售蛋品加強稽查抽驗。（衛生局提供）

④ 原本偷賣到台中的問題蛋，有7,600顆是台中衛生局主動出擊，查到就攔截下架；還有2,600 顆是靠檢調搜索，查出之後追回銷毀。

⑤ 「移動管制」就是管好畜牧場的蛋，一顆都不能拿出場——好想問王惠美，請問彰化縣府到底是哪個字看不懂？

⑥ 現在真相大白了——11月8日，彰化縣動防所打電話給畜牧場，口頭告訴牧場說「解除移動管制」。

可以這樣嗎？不發書面公文，一通電話打去告訴牧場，可以解除管制？

台中龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，業者委託律師發聲明，盼事件水落石出。（資料照）



結果，兩天後，縣府自己採驗牧場的雞蛋，又驗出違法農藥。

原來彰化縣府從頭到尾就在不懂裝懂，大玩兩面手法——可惜，現在發現已經來不及了。

⑦ 彰化問題蛋搞到像星火一樣，遍地延燒超過兩週。那王惠美是什麼時候下令933個畜牧場全面啟動雞蛋檢驗？

前天——沒錯，就是11月17日。

彰化問題蛋延燒2週，縣長王惠美才於11月17日宣布，全縣蛋雞場全面啟動藥物殘留監測計畫。（資料照）

王惠美到底還怎麼有臉說「希望畜牧場記取這次教訓」。真的是一皮天下無難事，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美啦。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法