沈榮欽國際視野》祖克柏在反托拉斯法中大勝，Meta 不必分拆

沈榮欽 國際視野

2025/11/20 19:00

◎ 沈榮欽

美國FTC因為祖克柏採取「併購或打壓」策略，併購Instragram 和 WhatsApp，造成跨平台壟斷力，而起訴Meta，如果FTC獲勝的話，FB, IG, WhatApp 可能會分拆成三家公司。

法官裁定Meta在社群網路領域不擁有壟斷地位。（取自貼文）法官裁定Meta在社群網路領域不擁有壟斷地位。（取自貼文）

今天法官裁定Meta在社群網路領域不擁有壟斷地位，因而判定FTC敗訴。諷刺的是，祖克柏的勝訴其實受益於TikTok的興起。

沈榮欽國際視野》祖克柏在反托拉斯法中大勝，Meta 不必分拆美國FTC因為祖克柏採取「併購或打壓」策略，併購Instragram 和 WhatsApp，造成跨平台壟斷力，而起訴Meta。（法新社檔案照）

法官表示，無論FTC認為Meta透過不公平競爭手段併購IG和WhatsApp，但是最重要的是必須要能夠證明Meta具有壟斷力，而他們無能證明這一點。
Meta 首席法律顧問Jennifer Newstead也將Meta與TikTok類比，她表示：「FTC 試圖拆分一家偉大的美國公司，而政府卻試圖拯救中國擁有的TikTok，這真是荒謬至極。」

祖克柏的勝訴，其實受益於中國擁有的TikTok興起。（路透檔案照）祖克柏的勝訴，其實受益於中國擁有的TikTok興起。（路透檔案照）

相較於拜登政府，川普政府相關閣員反對管制科技巨頭，上任明確表示反對拜登對科技巨頭的反壟斷主張，他們認為應該讓其在市場自由發揮力量，政府管制會降低其創新能力。如今法院這項判決，加速科技巨頭的黃金時代到來。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

