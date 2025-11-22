自由開講》輔大醫院攻擊事件 「正義錯位」極端寫照

◎ 郭冠廷

輔大醫院的攻擊事件令人震驚。行兇者曾是多年前罷課抗議的主力，因不滿前校長江漢聲最終被高院判決「無罪確定」，竟以暴力報復，自稱「台灣的廖添丁」，聲稱「沒正義就沒有和平」。這不是單一悲劇，而是當代社會中「正義錯位」的極端寫照。

前輔仁大學校長江漢聲被高院判決「無罪確定」，男子不滿假裝看病持美工刀刺傷。（資料照）



當司法的「制度性無罪」遇上民間的「情緒性不信任」，理性與情緒之間的斷裂，便成了藏鏡人最擅長利用的燃料。所謂「藏鏡人」，指的是那些在輿論背後，刻意延續爭議、煽動義憤、收割聲量與利益的人。他們不需要暴力，只要將「無罪」包裝成「逃罪」，就能讓群眾在憤怒中失去思考。

這是一場「代理式正義幻想」的悲劇。被操弄者誤以為自己在替天行道，實則陷入「情緒要徑」——從憤怒、指控、仇恨到行動的快速鏈條。與之對照，司法的「要徑」是漫長的調查、審理與辯證；而藏鏡人深知，多數人沒有耐心等待真相，只想立刻找到「壞人」。

曾男的言詞透露「極度自我毀滅循環」，這正是情緒被武器化的起點。當社會輿論被設計成非黑即白的劇場，個體便失去了灰階思考的能力。被操控的不是思想，而是情緒的流向——他人點燃的「義憤」，成了他自己走向災難的引信。

要讓正義不再被情緒綁架，我們需要三道防線：

醫師看診遭遇醫療暴力，輔仁大學附設醫院嚴厲譴責。（輔大醫院提供）



一、司法必須更透明與可理解化，以白話摘要和證據時間軸回應社會疑慮，讓「無罪」不再被誤讀為「縱容」。

二、媒體識讀教育應成為公民必修，讓人學會辨識那些讓你越看越憤怒的敘事。當文字使人燃燒時，也該提醒自己冷卻。

三、社會須建立早期情緒偵測與輔導機制，及早協助陷入仇恨循環的個體，避免義憤被利用成暴力。

真正的正義，不在誰聲量最大，而在誰能讓真相被冷靜地看見。

當我們學會辨識「被操縱的義憤」，社會才可能從情緒的災難要徑，回到理性的正義之路。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

