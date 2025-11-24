自由電子報
自由開講》生育給付PLUS+ 對就業者的社會公平正義的隱憂？

2025/11/24 08:00

◎ 柳毅群

明年元旦即將實施的擴大生育補助方案，由勞動部主導發布，以勞保女性被保險人-本國籍（含外國籍配偶）生育每胎享有「給付+生育補助」合計10萬元，是以原本的勞保生育給付（投保級距*2個月），搭配補助而來，故稱為PLUS+。以參考去年生育率為基準，推估年度受惠人數達12.7萬人以上，總經費47.2億元。

為了催生，明年元旦即將實施擴大生育補助方案。（資料照）

參考國內外諸多研究指出「現金給付」的策略，對出生率的影響程度並未顯著，但對準父母、有計畫生育的家長則是不無小補的經濟援助，實際影響出生率的原因錯綜複雜，現金給付並非單一解方。綜觀國內施行已久的勞保生育給付、0~2歲育兒津貼、或各地方政府的生育津貼/獎勵等不斷加碼之下，出生率仍未見起色，反而有逐年降低的趨勢，台灣尤其是亞洲國家的末段班，國家人口可以延伸到國安危機，將會直接影響未來的經濟、生產、勞動等等。

因此我國少子女化對策計畫即將進入2.0階段（2026年至2029年），從0~6歲國家一起養的政策，加碼提供現金大禮包，卻有一些考驗社會公平正義的隱憂，尤其是對正常就業、參與勞保的工作者們似乎有不公之處。

1、勞保提供「生育者」（女性）的風險給付，提供被保險人投保薪資2個月的生育給付，是由參與勞保的工作者們共同築起的防護罩，以減少生育者的經濟損失。在此設計上，對男性就業者就有潛在的問題，但確實男性在生理上無法進行實際生育，因此在生育風險上幾乎為零。

2、勞保是依據薪資訂定「投保級距」，使不同收入間的負擔（繳交）費用，以及未來申請給付的金額有所差異。因此生育給付就會與被保險人的投保級距而有極大落差。PLUS+政策均一價為每胎10萬元，將此差距化整為零。

未繳納勞保者，在此政策施行後的生育補助將與就業者相同。（資料照）

3、而未參與勞保者，為政策最大受益者。亦即未繳納保險費，在此政策施行後的生育補助將與就業者相同。

上述第三點未參與勞保的工作者/人口數難以估量，且對參與就業保險者的公平性令人擔憂，但是否會有影響與挑戰仍有待觀察。在施行現金補助的策略並無對錯，應在「名義」上更重視與注意世代差異與社會公正的思量。

（作者為東海社工研究所碩三生）

