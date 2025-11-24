自由電子報
評論 > 投書

自由開講》自由戰勝威權 台灣民主站上柏林舞台

2025/11/24 15:00

◎ 宗介

在柏林自由會議這個象徵「自由戰勝威權」的場合，前總統蔡英文以台灣民主為例，向全球公開示警：威權並非歷史，而是正在蔓延的現在進行式。

這場演說之所以重要，是因為台灣並非抽象的理論案例，而是長期、真實承受威權壓力的民主社會。假訊息操作、跨境認知戰、資安滲透、外交孤立、軍事挑釁——這些工具早已被威權體制武器化，用來削弱民主國家的信心、撕裂社會、瓦解制度運作。

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（資料照，擷取自Berlin Freedom Conference直播畫面）前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（資料照，擷取自Berlin Freedom Conference直播畫面）

蔡英文指出，台灣之所以能撐住，不是靠幻想和平，而是靠韌性：透明的資訊體系、社會自我澄清的能力、公民迅速應對假訊息的習慣、國防與國安結合科技的升級，以及民主制度對外來壓力的集體防衛。這些不是口號，而是台灣一步一步用危機淬鍊出來的成果。

值得注意的是，她強調「台灣不將盟友支持視為理所當然」。這句話直指民主陣營的核心課題：支持台灣，不只是外交姿態，而是全球安全架構的重要一環。台海穩定攸關供應鏈、半導體、區域軍事平衡，更攸關威權是否會得到錯誤訊號。

七大工業國集團（G7）外長近日發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性。（法新社檔案照）七大工業國集團（G7）外長近日發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性。（法新社檔案照）

然而最具力量的，是她對全球民主的提醒：「今天台灣是前線，明天可能換成你。」威權滲透可以跨越地理、文化與制度，只要民主社會自身的信任遭侵蝕，威脅就會從外圍滲入核心。

台灣今天在柏林舞台上發聲，不是為自己尋求同情，而是為自由陣營拼命敲鐘。民主需靠彼此支持、共同防衛，否則歷史的倒退並非不可能，而是會毫無預警地發生。

（作者為研究生）

