自由開講》健保永續的出路 從預防醫學開始

◎皮華中

近來「健保補充保費」爭議再起，開源與否成為政治焦點。然而，台灣健保的真正危機並非收入不足，而是醫療支出持續膨脹。根據健保署統計，近五年健保費用平均年增超過3%，其中慢性病照護支出占比高達七成。若不改變現行「治療導向」結構，再多的補充保費，也終將被龐大成本吞噬。

台灣健保制度是世界少有的全民醫療典範，卻也逐漸陷入「越成功越沉重」的困境。當開源方案引發民怨，節流──尤其是以健康為導向的節流──或許才是更務實的出路。

近來「健保補充保費」爭議再起，開源與否成為政治焦點。（資料照）

世界衛生組織（WHO）報告指出，每投入1美元於預防醫學，可節省7美元的後續治療費用；OECD研究也證實，若將醫療支出中預防比重提高1%，可減少3～5%的治療支出。這些數據說明，「預防」並非口號，而是健保永續的最佳經濟策略。

以台醫光電的「健康紅綠燈」計畫為例，我們運用光學感測與AI演算法，監測心率變異（HRV）、血氧、睡眠與血壓變化，協助民眾在疾病尚未發作前進行調整。若能在全國推廣此類早期預警系統，短中期可降低健保支出1.5～2%，成熟期可達3～5%，每年節省金額達數百億元，並同步提升國民健康年數。

今年起成人預防保健免費服務年齡降至30歲，新增30歲到39歲民眾，每五年能享一次免費健康檢查，預計320萬人受惠。（資料照）

預防醫學的推動，不只是醫療專業議題，更是國家財政與產業政策。政府若能把「治未病」納入健保給付，開放民間創新醫材與AI服務參與健康管理，讓醫療從「治療」轉為「治未病的健康促進」，不僅能延緩疾病，也能讓健保體系走向長治久安。

健保是台灣社會的驕傲，不該被財政焦慮所綁架。當開源爭議陷入政治角力時，更該回到根本思考：如何讓全民少生病、不生病。唯有把「預防」當作國家戰略，我們才能真正守護健保，也守護台灣的健康未來。

（作者為臺醫光電科技股份有限公司董事長）

