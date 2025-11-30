自由開講》民主的極限 不應交付公投的議題

◎ 蔡育德

首先，我們應該知道：制度的自我防衛，是民主成熟的表現！

民主的價值在於保障選擇，但當制度被濫用或自我否定，民主將失去根基。台灣不應讓主權與自由再度被公投裁決。

民主制度的可貴，在於它讓人民能以集體意志決定公共事務。然而，民主並非沒有界線，也不是所有議題都適合交付公投。這是制度成熟社會必須誠實面對的課題。

民主制度本身，也有其瑕疵與極限。它可能被操弄、被濫用，甚至被用來摧毀自身。當我們談論「台灣前途未定論」是否可以交付公投時，其實應該先問：民主是否應容許人民以民主程序，推翻民主本身？

不是所有議題都適合交付公投，圖為今年823舉辦核三延役公民投票。（資料照）

台灣的主權與自由體制，早已是既定的事實。這樣的制度，不應再被放上公投的天平。因為一旦開放「是否維持民主體制」成為投票選項，民主便陷入自我否定的悖論——這不再是制度的深化，而是制度的崩解。

更令人憂慮的是，當民主被短期利益或外部勢力滲透時，它就可能失去理性判斷。不在籍投票的漏洞、抖音等社群平台的輿論操控、甚至普發現金這類以小惠收買民意的手段，若被有心者結合利用，會不會導致「多數」被誤導而做出違背自由與主權的選擇？

民主恐被外部勢力滲透，如不在籍投票就存在漏洞，引發爭議。（資料照）

那麼，少數堅持民主與獨立價值的聲音，是否就會被犧牲？

我們相信，台灣多數民意仍珍視現狀——維持民主、自由與主權獨立的生活方式。正因如此，這樣的根本價值不應被放上公投。

台灣主權與民主本身，屬於不可公投的議題。

這不僅是理性的選擇，更是制度自我保護的必要底線。民主不是天生永續的制度，而是需要人民持續守護的信念。

（作者為跨界治理顧問）

