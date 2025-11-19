南南論壇》台日菲「小三角」同盟？一印太戰略的未來發展前景

因此，於「大三角」的美菲日安全合作外，如今日益形成的台日菲「小三角」同盟，相形下三邊與多邊主義確實饒富意義，例如未來更多的民主供應鏈聯盟，諸如「台日菲」、「台日新」、「台日澳」、「台日紐」…等未來「小三角」的存在，也能適當凸顯在詭譎多變的國際局勢中，現階段台灣扮演的關鍵角色。

◎ 林若雩

本（11）月3日與5-7日於菲律賓首都馬尼拉召開了兩項會議，一為「日台菲」第二軌外交安全對話、另一為閉門「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the South China Sea）「1.5軌」對話平台軍事會議。無論是「1.5軌」或二軌，兩項會議均堪稱為近來極為重要的非正式三邊與多邊外交安全對話。

11月3日於馬尼拉德拉薩大學舉辦的「台日菲」三邊安全論壇，菲、日許多軍方人士參加。（林若雩提供）



這兩項會議之所以重要的原因在於，第一項會議有台灣國防安全研究院、日本笹川和平財團以及菲律賓的德拉薩大學（De La Salle University）共同參與；第二項會議有日本笹川和平財團、菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）、海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）及多名軍方與安全單位官員、以及台灣重要安全智庫的學者專家參與，台灣的角色作為聯合主辦與發起機構，台灣、日本、菲律賓多位重量級軍方高層首次正式參與軍事安全機構的對話，充分彰顯台灣的重要性。

第二屆「馬尼拉南海對話」日前落幕，由於中國施壓，主辦方直到最後一刻才將「台灣」（TAIWAN）列入參與者名單中。（資料照，擷取自陳至潔臉書）

日台菲都是美國印太戰略的一環，眾所周知，美國總統「川普2.0」雖然上任迄今沒有極力強調印太戰略，但由2017年起的「川普1.0」就已擷取日本前首相安倍晉三提出的印太戰略構想（自由與繁榮之弧），接著拜登總統任內從美日澳印四方安全會談（QUAD）形成「小北約」，到澳英美三方建立安全夥伴關係（AUKUS），並史無前例的地宣布3國攜手製造核潛艦，使得民主自由與專制集權國家的戰略與軍備競爭，重新塑造了21世紀的國際新格局。

且由川普總統2.0的國務卿魯比歐、國安幕僚顧問的行事作為看來，一般認為，如果沒有太大意外，川普應當繼續維持「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），也許名稱會有些許的改變，但是內涵精神應當一致。

日本駐菲律賓大使遠藤和也（左一）、德國駐菲律賓大使法芬諾施克（Andreas Pfaffernoschke，左二）出席2025年「馬尼拉南海對話」。（資料照，擷取自WPS （We Protect our Seas）官方YouTube）

觀察近年菲美關係，可說在菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內跌至谷底。現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，在安全合作上轉向與華府合作，菲律賓在美國印太戰略部署的地位愈加重要。每年3至5月例行舉辦的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演是美菲軍事合作最顯著的象徵意義。今（2025）年「肩並肩」軍演創下歷年來最大規模，共一萬七千多名菲律賓和美國軍人參與，參加人數幾乎是去（2024）年的2倍，足見美菲兩國的軍事合作友好關係。

美菲於4月間啟動「肩並肩」聯合軍演。圖為菲律賓參謀總長布勞納（左）與美方指揮官葛林中將（中）共同展開演習旗幟。（美聯社檔案照）

在處理亞洲區域安全問題方面，小馬可仕總統不僅曾公開答覆記者的詢問時表示，若台海爆發戰爭，「很難想像菲律賓能置身事外」。而實際面對中國威脅，小馬可仕總統作法與前任的杜特蒂總統大相逕庭，不僅改弦易轍，向國際社會公開聲討北京在南海的「霸凌行為」，更同意開放美軍使用4處戰略據點，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營，並在今（2025）年的菲美軍演中，於距台灣南端僅約150公里的巴丹群島（Batanes）運送高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），及演練「該島被虛構的國家占領，訓練部隊將奪回」的情境，引發劍指中國的聯想，也是另一個美菲關係友好的表現。

菲律賓總統小馬可仕訪問印度，接受印媒專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲律賓「無法置身事外」。（彭博檔案照）



另外，因應中國軍力擴張，美澳軍事同盟地位提升，包括美、英、澳3國領袖在2021年9月共同宣布成立AUKUS聯盟，協助澳洲籌獲核潛艦；美、澳、日和印度也透過四方安全對話（Quad），外界稱之為「鑽石聯盟」加強彼此間的安全合作聯繫。因此，於「大三角」的美菲日安全合作外，如今日益形成的台日菲「小三角」同盟，相形下三邊與多邊主義確實饒富意義，例如未來更多的民主供應鏈聯盟，諸如「台日菲」、「台日新」、「台日澳」、「台日紐」…等未來「小三角」的存在，也能適當凸顯在詭譎多變的國際局勢中，現階段台灣扮演的關鍵角色。

國際關係與戰略研究中，「全球供應鏈的安全與韌性」已成為重要的議題。根據2024-25年初台積電與北美、歐洲、日本合作擴建晶圓廠的計畫，台灣正成為連結全球民主國家供應鏈的樞紐。在不那麼遙遠的未來，不僅是晶片層次的「台美聯合艦隊」可以擴充為「台美東協聯合艦隊」；台灣宜採多邊主義扮演國際與區域合作角色，台灣的處境角色將更形重要，也將為國際社會極力關注。

台積電合作擴建晶圓廠的計畫，台灣正成為連結全球民主國家供應鏈的樞紐，圖為日本熊本2廠簽約動土。（彭博檔案照）

（作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、國立陽明交通大學兼任教授）

