自由開講》赴中成險途：從宗教迫害到人體黑幕 中共政權的「安全幻象」

◎ 郭索

在陸委會公布的最新統計中，2025年前十個月已有178名台灣人赴陸後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由，較去年同期暴增三倍。這不僅是冰冷的數字，更是一場真實存在的恐懼——當一個體制的法律缺乏透明、權力失去制衡，任何一個踏上那片土地的自由公民，都可能在一夕之間成為「被失蹤」的對象。從宗教信仰者到藝人、從學者到商人，中共的執法黑幕正全面擴張，掩映在所謂「依法辦事」的外衣之下。

2025年前十個月已有178名台灣人赴陸後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由，較去年同期暴增三倍。（擷取自陸委會臉書）

自1999年以來，法輪功學員遭受系統性拘禁、酷刑與器官摘取的證據早已多次被國際揭露。那些人被消失、被關押、被強迫移植的指控，讓中國的司法體系徹底失去人性的底線。一貫道信徒也曾被指控「邪教活動」而秘密審訊、長期羈押，僅因信仰與思想不符「國家意識形態」。如今這種手法不再僅限於宗教團體，而逐漸擴散至任何被認為「思想不忠」或「身份可疑」的外來人士，甚至包含普通赴陸探親、經商、工作的台灣民眾。

請繼續往下閱讀...

近月中國娛樂圈更傳出多起藝人「被消失」與「失蹤後疑似成為器官供體」的傳聞。雖然官方極力封鎖消息，但種種線索讓人不寒而慄。當權力掌握生命的去留，而外界無法監督，整個社會便進入了一種「合法化的恐怖」狀態。這種以維穩之名進行的監控與鎮壓，早已不是維護社會秩序，而是透過製造恐懼達到政治控制的目的。

赴中國旅遊不再僅是地理的跨越，而是自由與極權之間的界線。圖為北京天安門廣場。（美聯社檔案照）

台灣民眾必須清楚，赴陸不再僅是地理的跨越，而是自由與極權之間的界線。一旦踏入中共法律的不確定區域，即意味著可能失去國際法保障與人權聲音的空間。中共將司法作為政治工具、將國安理由作為抓人藉口、將宗教與思想視為威脅，這樣的體制不可能給任何人安全感。當「依法」變成「以黨為法」，當「失聯」變成制度性的手段，任何生命都可能被轉化為統治的犧牲品。

這是一個需要被記住的警訊：法輪功學員的苦難、一貫道信徒的被捕、以及那些消失於娛樂光影的藝人，都不是孤立事件，而是同一個政權對「人」的否定。台灣社會不應以「經濟往來」為藉口，忽視對岸的人權墳場。唯有揭露真相、抵制極權，才能守住自身的自由與尊嚴。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法