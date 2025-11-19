李忠憲的思考》英國後悔了，而台灣當年差一點被賣掉

英國後來發生的事情，台灣當時已經預見，所以我們做了什麼？ 你可能不知道，當年真正把這件事炒熱、把政府逼到不能不重視的是一群「奇怪的公民」 ，組成「奇怪的遊說團體」，總共只有七個人，這個團體人數少到讓我們自己都感到害怕。不過X說七個人就夠了，產業界高層、媒體人、教授，就開始打這場戰爭。

◎ 李忠憲

——從 BBC 「想像科技」事件，看見「反紫光奇遊團」阻止了什麼

今天X傳來一篇文章，看完之後，感覺就好像台灣比英國快10秒，沒有被關門的心情寫照。

英國繪圖晶片設計公司想像科技（Imagination Technologies）的技術基礎，被轉移到中國。（法新社檔案照）

BBC的Panorama這兩天報導了一件讓英國科技界臉都綠掉的事：英國一家晶片公司想像科技（Imagination Technologies），被中國國務院旗下基金透過美國私募基金「曲線併購」買下後，技術就這樣光明正大地被搬到中國去了。

CEO不願意配合轉移技術？開會被叫到北京去、被要求直接替中國國新工作。他反抗？三天後被解僱。

最後英國政府才驚覺：原來我國的高科技是可以被「私人投資」名義整包搬走的。

當然，為時已晚。

GCHQ 前主任很誠懇地說：「我們允許中國進入具戰略意義的科技產業，太自由了。」

這句話，台灣人讀起來特別有感。

因為十年前，台灣也差點重演這個悲劇。

而奇遊團這群人，剛好站在最前線。2015–2016 年，紫光趙偉國宣布要用天價併購聯發科、入股台灣 IC 設計業。那時候的官方氣氛是什麼？

2015到2016年間，紫光趙偉國宣布要用天價併購聯發科、入股台灣 IC 設計業。（路透社檔案照）

馬政府的經濟部長非常阿莎力地說了一句：IC 設計業賣給中國，樂觀其成！這句話到現在我都還記得。IC 設計是台灣半導體供應鏈最靈活、最具創新的那一段，人才密度最高、專利最多。

賣出去 = 技術外流 = 產業主權消失。

接下來蔡英文上任後，林全內閣採「小額入股」，中國的策略等於說：你們發現到了不讓你們快快死，那你們慢慢死。

英國後來發生的事情，台灣當時已經預見，所以我們做了什麼？

你可能不知道，當年真正把這件事炒熱、把政府逼到不能不重視的是一群「奇怪的公民」 ，組成「奇怪的遊說團體」，總共只有七個人，這個團體人數少到讓我們自己都感到害怕。不過 X 說七個人就夠了，產業界高層、媒體人、教授，就開始打這場戰爭。

2015年因中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）

我們把紫光的資金結構、國家資本背景、技術併吞路線圖，全部攤給社會看，然後中國可能會有的動作跟手段，這些預測和論述完全在英國想像科技得到驗證。

論述、遊說、發動連署，中國收購海外科技企業不是商業行為，是戰略行為，而且趁機併吞台灣。BBC 現在才報導的，我們十年前就講過了。

再加上我們一路盯著、一路喊、一路寫、一路公開辯論，加上連署反對，以及X冒險去見小英，最後紫光案胎死腹中。

紫光併購聯發科沒了。中國併購台灣 IC 設計的「想像」也沒了。台灣保住了整條半導體產鏈最珍貴那一段。

而大家知道嗎？十年過去，紫光自己倒了。台灣的聯發科，現在市值直奔全球前幾強。

歷史給了我們一個很大的讚，BBC 現在講的，是我們當年阻止的未來

英國CEO被逼技術移轉 →台灣沒有。

英國技術被搬走 →台灣沒有。

英國政府事後後悔 →台灣沒有。

技術主權，就是國家主權。半導體產業鏈，就是台灣國安的一部分。

如果不是那幾年有我們那群人瘋狂寫、瘋狂講、瘋狂監督——

今天台灣可能也會跟英國一樣，

回頭看著被搬空的技術，嘆一句：

「啊呀，我們當初太自由了。」

但是我們沒有！這是事實。

台灣能站在半導體頂端，不只因為台積電、聯發科厲害；

更因為：曾經在最危險的時候，X做對了一件事，關門的前10秒，勇敢跑去見了小英。

2016台灣成功擋下中資紫光入股台灣IC設計，蔡英文前總統是關鍵人物。（資料照）

這段過程每次回想起來，總會捏把冷汗，而且我深深的理解：永不放棄的重要！

後記:

X 補充: 提醒大家，我們當時的處境更艱難危險得多。我當時把這處境稱為「黃安效應」（說句愛祖國有那麼難嗎？）。英國人/公司可沒有這個台灣人獨有的問題⋯

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

