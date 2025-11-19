林健正專區》史哲推動改革：提升高鐵服務品質與改造社會文化

看著這波改革逐步落實，我也想起自己自通車以來長期搭乘高鐵的經驗，從最初的不被理解，到今日的成熟穩定，更讓我體會公共交通改革的難度與價值。於是，寫下這篇文章，希望提供前後將近20年的觀察，讓讀者理解高鐵的轉變，並肯定改革者的努力。

◎ 林健正

近來，高鐵公司因尖峰時段座位難求、自由座過度擁擠，以及南北旅運量失衡等問題，引發社會高度關注。媒體上不乏對高鐵營運提出批判的聲音，而高鐵董事長史哲上任後，也以相當明確的態度，主動面對這些問題，並推出一連串改善措施。

高鐵董事長史哲上任後，推出一連串改善措施。（資料照，高鐵公司提供）

看著這波改革逐步落實，我也想起自己自通車以來長期搭乘高鐵的經驗，從最初的不被理解，到今日的成熟穩定，更讓我體會公共交通改革的難度與價值。於是，寫下這篇文章，希望提供前後將近20年的觀察，讓讀者理解高鐵的轉變，並肯定改革者的努力。

藍綠對立下的公共政策

2007年高鐵通車時，我正頻繁往返新竹與台南，交大台南校區的籌設也進入關鍵階段。那時的高鐵，還遠不是今日的模樣。國人對它陌生，票價又相對偏高，許多人覺得不容易親近。

更大的困境來自政治氛圍。因為通車時正值民進黨執政，有些人不認同將高鐵視為政績工程，而質疑安全與必要性，忽視高鐵規劃與BOT團隊評選其實皆在國民黨時期完成。公共建設被染上政黨色彩，使得高鐵的社會評價在起步階段便深受影響。

2007年高鐵通車初期，正值民進黨執政，有些人不認同將高鐵視為政績工程，而質疑安全與必要性。（資料照）

甚至前總統馬英九當時一再稱「高鐵是廢鐵」，他不搭高鐵，有人也順勢發起「拒搭高鐵」運動。後來有一天馬前總統搭高鐵被記者堵麥，卻回答說「因為沒有買到機票，搭高鐵比較快」。這段插曲反映出當時高鐵如何被政治符號化，連是否搭乘都成為立場表態。

這種把公共交通視為政治符號的情況，也曾發生在貓纜的議題上。我曾邀請朋友搭乘，他回以「那是馬英九的建設」，甚至連我在臉書分享搭乘心得，都被誤解成政治表態。當年的交通討論，經常被政治情緒淹沒。

高鐵剛通車時，車廂內經常只有兩三位乘客。許多人看到這種短期現象，就迫不及待地嘲諷高鐵是蚊子館、誇大運量、浪費公帑。多年後回望，這些批評反而顯示當時社會對長期交通投資缺乏耐心，也不願意理解大型基礎建設會有「成長曲線」。

從善如流的企業文化

在早期的高鐵營運中，有個細節讓我印象深刻。當時的劃位系統採集中式安排，即便車廂中只有三位旅客，仍會將他們排在 A、B、C 三個連續座位。坐在 B 位的人容易同時壓迫到兩旁，對乘車體驗極不友善。我寫信給公關副總賈先德，他十分開明，也迅速調整為先排 A、C、D、E，再補 B 的方式，讓旅客之間有更舒適的空間。

高鐵座位劃位系統，採取先排A、C、D、E，再補B的方式，讓旅客間有更舒適的空間。（資料照）



隨著運量逐年成長，高鐵在COVID-19之後已接近飽和。我長期觀察各站旅客數據，發現台中以北的進出站人次占 73%，台中以南僅 27%，南北旅運量比例懸殊達三比一。若能在尖峰時段規劃台北—台中區間車，就能依80/20法則解決大部分壅塞。我提出這項建議，高鐵很客氣地回覆新列車到位後可紓解壓力，但也坦承區間車的調度確有技術挑戰。

立竿見影的改革

史哲董事長上任後，真正的大規模改革才開始出現。我與他從未謀面，但看見他上任後展現的魄力，立刻感到這是推動高鐵進步的關鍵時刻，因此在自由時報撰文提出建言。令人驚訝的是，他幾乎把所有關鍵問題逐一改善。尖峰時段的班次增加，擴充自由座車廂，必要時甚至能讓一整列列車（除商務車外）皆為自由座；此外，台中—南港及台中—台北的區間車也開始啟動，順利紓解北段的旅運壓力。

我曾親眼目睹一班從台中出發的全車自由座區間車，把台中站、新竹站等北上各站月台上擁擠的人潮一掃而空，解決了台中以北乘客一票難求的困境。這項措施不僅讓北段旅客受惠，同樣也為台中以南的乘客提供了更舒適的搭車空間，因為減少了中途上車的壓力，南部出發的列車擁擠程度也隨之降低。這正是精準掌握運量分布後，所能達成的雙贏局面。

高鐵台中站表示，雙十節連假期間，增加行駛南港至台中區間9節自由座列車。（資料照）

在所有改革中，最值得肯定的莫過於「寧靜車廂」。輕聲是一種文明的象徵，也是社會文化成熟的標誌，提醒乘客輕聲細語，共同維護車廂內的安靜。台灣長期習慣把大聲說話視為「自然」或「自由」，但公共文化的提升，往往必須靠制度引導。寧靜車廂的推出不僅改善乘車品質，更在日常中悄悄形塑一種更具體貼他人的公共態度。若執行方式更細緻、規範更清楚，爭議自然會下降，而長期效果將極為深遠。

身為一名高鐵常客，我真切感受到近年的改善。如今線上購票更便利，自由座更容易找到座位，到站劃位也相當順暢。高鐵在運能與服務上的同步提升，使整體旅運品質大幅改善。這些轉變都是改革累積的成果，而改革背後，是管理者願意承擔責任、直面問題的態度。

結語

高鐵的成長歷程，從早年的不被理解，到今日的高度使用率，是台灣公共建設走向成熟的象徵。每一次改革都不容易，卻能為多數人帶來更好的旅運體驗。史董事長確實展現了勇於任事的精神，他在關鍵時刻願意承擔，願意改革，並且用對的方法，達成改革的目標，這些努力都值得給予高度肯定。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

