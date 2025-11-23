自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》蕭美琴、蔡英文登歐洲舞台 中共恐懼被放大

2025/11/23 10:30

◎ 宗介

副總統蕭美琴在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）演說，強調民主國家應共同抵禦威權滲透。中國外交部卻反應激烈，指控台灣「挾洋自重」，再度重申「一中原則」。這樣的反應，恰恰證明北京最害怕的，不是演說本身，而是民主世界正在形成共識：中國的威權，必須被制衡。

自由開講》蕭美琴、蔡英文登歐洲舞台 中共恐懼被放大副總統蕭美琴於11月17日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。（美聯社檔案照）

IPAC由歐洲、美洲、亞洲等國家議員共同組成，宗旨是監督中國的影響力與人權紀錄。它不是「反中組織」，而是對抗極權的道德聯盟。當蕭美琴受邀發表演講時，代表的是台灣作為民主前線的經驗與價值。北京的謾罵，只顯得它仍活在冷戰式「陣營對立」的自我敘事中。

更值得注意的是，蔡英文與蕭美琴此行分別在德國與比利時獲得熱烈回應，顯示歐洲正以行動支持台灣。這不是外交「突破口」而已，而是一種「價值外交」的深化：歐洲不再只以經貿思維看待台灣，而將台灣視為自由世界不可分割的一環。

自由開講》蕭美琴、蔡英文登歐洲舞台 中共恐懼被放大前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（資料照，取自直播畫面）

中國外交部發言人林劍的粗鄙言論，反而突顯出中共體制的不安與焦慮。當台灣代表能自由發聲、獲得掌聲時，北京選擇以辱罵回應；這場對比，本身就是民主與威權的界線。

台灣不必畏懼這樣的攻擊。當中共越試圖壓制台灣聲音，台灣越該用更多的國際連結去說明自己。布魯塞爾的掌聲不是孤立事件，而是世界對台灣自由價值的肯定——這是中國再多「一中」宣傳也抹滅不了的事實。

（作者為研究生）
　
　自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
　本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書