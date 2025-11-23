自由開講》蕭美琴、蔡英文登歐洲舞台 中共恐懼被放大

◎ 宗介

副總統蕭美琴在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）演說，強調民主國家應共同抵禦威權滲透。中國外交部卻反應激烈，指控台灣「挾洋自重」，再度重申「一中原則」。這樣的反應，恰恰證明北京最害怕的，不是演說本身，而是民主世界正在形成共識：中國的威權，必須被制衡。

副總統蕭美琴於11月17日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。（美聯社檔案照）



IPAC由歐洲、美洲、亞洲等國家議員共同組成，宗旨是監督中國的影響力與人權紀錄。它不是「反中組織」，而是對抗極權的道德聯盟。當蕭美琴受邀發表演講時，代表的是台灣作為民主前線的經驗與價值。北京的謾罵，只顯得它仍活在冷戰式「陣營對立」的自我敘事中。

更值得注意的是，蔡英文與蕭美琴此行分別在德國與比利時獲得熱烈回應，顯示歐洲正以行動支持台灣。這不是外交「突破口」而已，而是一種「價值外交」的深化：歐洲不再只以經貿思維看待台灣，而將台灣視為自由世界不可分割的一環。

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（資料照，取自直播畫面）



中國外交部發言人林劍的粗鄙言論，反而突顯出中共體制的不安與焦慮。當台灣代表能自由發聲、獲得掌聲時，北京選擇以辱罵回應；這場對比，本身就是民主與威權的界線。

台灣不必畏懼這樣的攻擊。當中共越試圖壓制台灣聲音，台灣越該用更多的國際連結去說明自己。布魯塞爾的掌聲不是孤立事件，而是世界對台灣自由價值的肯定——這是中國再多「一中」宣傳也抹滅不了的事實。

（作者為研究生）



