自由開講》當代充斥的簡化論述 是對民主制度一大傷害

◎ 任也

新任國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪，提出「普廷也是透過民選而上任的總統，因此不是獨裁者」的論述。普廷是透過民選制度一票一票選上的總統，這的確是事實。但整體政治環境仍存在對反對派的打壓、媒體的控制、選舉舞弊等問題，普廷本人還經歷「總統當完當總理，總理當完當總統」的從政歷程。過去希特勒也是獲得民選制度上位的總理，但在大權在握後逐漸更改國家法律，使國家民主完全被破壞。可見成熟的民主制度，並不是只在於民選制度的有無，還有權力制衡與人民權益的保障。鄭麗文言論凸顯她個人對民主見解的簡化，而這簡化論述，也充斥在當代台灣社會。

新任國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪，提出「普廷也是透過民選而上任的總統，因此不是獨裁者」的論述。（資料照）

近來，各種簡化論述有：以總統當選得票未過半，認定在任總統不具民意；對身陷政治弊案的政治人物進行法律調查，推論為政治打壓；人民依據選罷法程序成案的罷免投票，解釋成政黨之間的奪權；一政黨內部出現共諜，無限放大為全黨都是中共同路人；將有極端言論的中配驅逐，認定為限制言論自由；討論議題得到反駁論述，斷言在搞一言堂。這些種種的簡化論述，甚至讓「綠共」一詞成為在網路上論戰對當今政府常見的批評，使人民對民主制度逐漸產生不信任感，甚至鄙視，還因此對專制政體有所嚮往。長期下來，這種簡化論述早已對台灣民主造成傷痕。

國民黨於今年426的抗議活動高舉『反綠共』旗幟，在台灣社會引發爭議。（資料照）

特別是綠共一詞，尤其荒謬。若仔細探討，其實會發現「共產」與「獨裁」的定義仍有差別。綠共一詞，如同使用共產名稱，將民主的不完美一律簡化成獨裁，是個相當簡化又狹隘的批評。台灣的民主確實仍有缺陷，但因此定義成獨裁政體就是完全的污衊。鄭麗文單從俄羅斯具有民選制度這點，認定普廷不是獨裁者。照此說法，賴清德也是民選而來的總統，這樣賴清德怎麼會是獨裁者？而過去在野黨總是大力批評賴政府獨裁，透過那些簡化論述來對台灣民主制度的汙衊，不覺得該對此感到羞愧嗎？這位對於民主制度仍停留在表面形式的國民黨主席，究竟是否能真正理解民主制度的意義，守護台灣民主？

（作者為台灣港口拖船船員）

