自由開講》架空v.s.下地？ 談電力系統地下化的效益與挑戰

電力地下化普遍被視為提升供電韌性、改善市容與降低停電風險的解方，然實務上仍面臨推動不易、成本高昂及維修耗時等問題。本文將說明電纜下地的效益與挑戰，期能讓讀者瞭解電力地下化的核心課題在於「如何更有效率地推動地下化」，在成本、施工、維護與社會效益間取得平衡，以達成長期公共利益與永續發展目標。

屏鵝公路完成電纜地下化後，不僅美觀，且不受颱風影響斷電。（資料照）

地下化效益：提升防災韌性、公共安全、運營效率與土地價值

電纜下地後，便不受風雨侵襲、樹竹倒塌、動物碰觸等自然因素影響，並能減少車輛碰撞、施工誤觸等人為因素引發的停電事故，大幅提升電網抗災能力。此外，架空電纜可能因老化斷裂，或於天災時電桿傾倒而阻礙車輛通行，皆屬安全隱患。地下化可避免上述事故，提升公共安全。

雖然地下化初期建造成本高昂，但由於地下電纜受到管路保護，可降低外力損壞造成的停電與維修次數，進而減少經濟損失，長期而言可提升整體運營效率。此外，移除電桿後騰出的地面空間，可規劃為自行車道、綠地或拓寬人行道，進一步提升土地價值。

台東縣東海岸電桿在颱風時易傾倒,造成停電。（資料照） 地下化挑戰：成本高昂、維運困難、電容效應與跨單位協調需求

地下化工程造價約為架空線路的八至十二倍，包含挖掘、回填、管路及路面刨舖等工程費用，以及人手孔、開關、變壓器、保護裝置等設備的設置成本。因此，將我國電纜「全面地下化」並不具經濟合理性。應採「重點優先區域」施作策略，從都市核心、氣候影響程度或其他需求地區優先實施，並以長期用電發展角度作決策。

電纜下地後雖不易受颱風損害，但在低窪、沿海或地層下陷區域，地下電纜的絕緣體與金屬配件易因淹水、潮汐等因素腐蝕受損；而地震或土壤液化造成的地盤變形，也可能損壞地下電纜與接頭。由於纜線埋於地下，事故發生時，故障點的定位與搶修作業比架空電纜更為複雜、耗時，不僅需專業設備檢測，必要時還須開挖人手孔或路面進行搶修，導致復電時間延長。

架空電力系統若受風災重創，台電需派員搶修，然而電纜線埋於地下，維修更複雜、耗時。（資料照，台電嘉義區營業處提供） 再者，地下化因散熱受限且電纜電容較高，當大量地下電纜併入系統時，會使電網總電容增加並提升無效功率，導致部分末端用戶電壓升高。為維持供電品質，系統需於適當位置配置電抗器進行電壓補償。

此外，城市道路下既有管線繁多，如自來水、瓦斯與通訊等，新設或遷移地下電纜須經多方協調與施工許可。若在老街區或歷史地點開挖，亦須兼顧文資保存、民意與交通影響。實務上推動地下化需具備跨單位協調機制、完整的管線地籍資料與分期施工計畫等條件，並宜採「共同管溝」施作，以減少重複開挖的成本。對於施工可能造成的噪音、塵土及生態影響，也應規劃環境衝擊減緩措施，以消弭外界疑慮並避免工程延宕。

電纜地下化工程需具備跨單位協調機制，並採「共同管溝」施作。（資料照） 結語

電力地下化確實能在防災、安全與市容方面帶來長遠效益，但在高成本與維運挑戰的現實條件下，仍需審慎規劃與分階段推動。唯有在技術、經濟與社會層面取得平衡，方能真正實現穩定、安全且永續的電力系統發展。

（作者為台電退休主管）

