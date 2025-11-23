自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從亮點出發 讓屏東體育更長遠-屏東縣教育產業工會的體育政策建言

2025/11/23 09:30

◎ 蔣辰平

近年，屏東縣的體育發展可說亮點頻現：從縣運、全民運動會到各式山海特色賽事，縣府積極建構全民運動環境，縣立田徑場、棒球場與國民運動中心將陸續完工啟用，讓體育成為屏東的城市名片，也讓更多人重新看見運動的力量。

屏東縣立田徑場是舉行大型運動賽事的場地。（資料照）屏東縣立田徑場是舉行大型運動賽事的場地。（資料照）

然而，當掌聲落下，我們也該思考：這些亮點能否轉化為長遠的體育文化？體育資源能否真正普及到每一所學校、每一個孩子？從教育現場的角度，我們提出以下幾點建言。

一、體育平權：從市區走向偏鄉

屏東幅員廣闊，從市區到山地、離島，運動資源差距顯著。許多偏鄉學校沒有專任體育教師，連籃球架、田徑跑道都難維護。建議縣府建立「偏鄉體育支援專案」，定期盤點設備缺口與人力需求，推動巡迴教練制度，讓每個孩子都能有平等的運動學習機會。體育，不該是城鎮的特權，而應是教育的日常。

二、留住人才：讓屏東成為培育之地

屏東長年出現「選手外流」現象。許多在地好手升學後北上發展，地方訓練能量因此斷層。建議縣府與企業共同成立「屏東體育菁英基金」，提供在地選手訓練與升學補助，並推動教練、設備共享制度，建立「學校－社區－大學」三階段銜接體系。讓孩子不必離鄉，也能逐夢體壇。

屏東縣政府積極與縣內四所大學包含屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學及大仁科技大學等4校合作，讓屏縣績優選手，優先獲得進入4所大學的機會。（資料照）屏東縣政府積極與縣內四所大學包含屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學及大仁科技大學等4校合作，讓屏縣績優選手，優先獲得進入4所大學的機會。（資料照）

三、教育融合：讓體育回到生活

體育不只是競技，也關乎健康、品格與人際關係。尤其在特教與融合教育場域，運動能幫助學生發展社交技巧與自我肯定。建議縣府將體育活動納入「彈性學習課程」與「生活管理及社會技巧」課中，並支持學校發展「適應性體育」方案，例如合作運動、低強度團體體適能、自然探索課程。當孩子願意動起來，學習力、專注力與人際互動都會提升，這才是體育教育的根本意義。

四、場館活化：讓運動融入社區

屏東擁有豐富山海景觀與氣候優勢，極適合發展戶外運動。建議縣府推動「運動觀光年」，結合路跑、單車、海洋與原鄉運動，讓體育成為地方觀光與產業的新引擎。同時，也應制度化開放運動場館給學校、社區、工會團體夜間或假日使用，讓公有設施真正「活起來」。當運動場成為社區的日常空間，體育自然就不只是活動，而是一種生活方式。

制度化開放運動場館給學校、社區、工會團體夜間或假日使用，讓公有設施真正「活起來」，圖為屏東市國民運動中心。（資料照）制度化開放運動場館給學校、社區、工會團體夜間或假日使用，讓公有設施真正「活起來」，圖為屏東市國民運動中心。（資料照）

五、培力教師：讓專業成為後盾

體育推廣的核心在於人。許多第一線老師、教練、行政人員都在有限資源下默默推動。建議縣府建立「教師運動培力課程」與「教練支援計畫」，補助學校聘請專業教練或辦理在職研習，提升教育人員的體育專業與安全意識。只有照顧到現場工作者，體育政策才能穩定扎根。

屏東縣長治鄉繁華國小風雨球場啟用，提供師生完善的體育教學場所外，也讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。（資料照）屏東縣長治鄉繁華國小風雨球場啟用，提供師生完善的體育教學場所外，也讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。（資料照）

結語：從活動熱潮，到長遠文化

屏東的體育正在發光，但更重要的是：這道光能否持續照亮下一代。體育不只是比賽的榮耀，更是一個地方的教育、健康與文化指標。我們呼籲縣府將「體育平權、人才留縣、教育融合、場館活化、師資培力」列為未來體育發展的核心方向，讓屏東不只是賽事的舞台，更是培育全民運動文化的搖籃。讓每個屏東的孩子，都能在跑道上被看見，在運動中找到自信與力量。這，就是最美的體育願景。

邁入第8屆的屏東馬拉松，今年以嶄新視覺與全方位升級的賽事體驗，再次展現屏東作為「最南端熱情城市」的運動實力與魅力。（屏東縣政府提供）邁入第8屆的屏東馬拉松，今年以嶄新視覺與全方位升級的賽事體驗，再次展現屏東作為「最南端熱情城市」的運動實力與魅力。（屏東縣政府提供） （作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書