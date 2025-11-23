自由開講》從亮點出發 讓屏東體育更長遠-屏東縣教育產業工會的體育政策建言

◎ 蔣辰平

近年，屏東縣的體育發展可說亮點頻現：從縣運、全民運動會到各式山海特色賽事，縣府積極建構全民運動環境，縣立田徑場、棒球場與國民運動中心將陸續完工啟用，讓體育成為屏東的城市名片，也讓更多人重新看見運動的力量。

屏東縣立田徑場是舉行大型運動賽事的場地。（資料照）

然而，當掌聲落下，我們也該思考：這些亮點能否轉化為長遠的體育文化？體育資源能否真正普及到每一所學校、每一個孩子？從教育現場的角度，我們提出以下幾點建言。

一、體育平權：從市區走向偏鄉

屏東幅員廣闊，從市區到山地、離島，運動資源差距顯著。許多偏鄉學校沒有專任體育教師，連籃球架、田徑跑道都難維護。建議縣府建立「偏鄉體育支援專案」，定期盤點設備缺口與人力需求，推動巡迴教練制度，讓每個孩子都能有平等的運動學習機會。體育，不該是城鎮的特權，而應是教育的日常。

二、留住人才：讓屏東成為培育之地

屏東長年出現「選手外流」現象。許多在地好手升學後北上發展，地方訓練能量因此斷層。建議縣府與企業共同成立「屏東體育菁英基金」，提供在地選手訓練與升學補助，並推動教練、設備共享制度，建立「學校－社區－大學」三階段銜接體系。讓孩子不必離鄉，也能逐夢體壇。

屏東縣政府積極與縣內四所大學包含屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學及大仁科技大學等4校合作，讓屏縣績優選手，優先獲得進入4所大學的機會。（資料照）

三、教育融合：讓體育回到生活

體育不只是競技，也關乎健康、品格與人際關係。尤其在特教與融合教育場域，運動能幫助學生發展社交技巧與自我肯定。建議縣府將體育活動納入「彈性學習課程」與「生活管理及社會技巧」課中，並支持學校發展「適應性體育」方案，例如合作運動、低強度團體體適能、自然探索課程。當孩子願意動起來，學習力、專注力與人際互動都會提升，這才是體育教育的根本意義。

四、場館活化：讓運動融入社區

屏東擁有豐富山海景觀與氣候優勢，極適合發展戶外運動。建議縣府推動「運動觀光年」，結合路跑、單車、海洋與原鄉運動，讓體育成為地方觀光與產業的新引擎。同時，也應制度化開放運動場館給學校、社區、工會團體夜間或假日使用，讓公有設施真正「活起來」。當運動場成為社區的日常空間，體育自然就不只是活動，而是一種生活方式。

制度化開放運動場館給學校、社區、工會團體夜間或假日使用，讓公有設施真正「活起來」，圖為屏東市國民運動中心。（資料照）

五、培力教師：讓專業成為後盾

體育推廣的核心在於人。許多第一線老師、教練、行政人員都在有限資源下默默推動。建議縣府建立「教師運動培力課程」與「教練支援計畫」，補助學校聘請專業教練或辦理在職研習，提升教育人員的體育專業與安全意識。只有照顧到現場工作者，體育政策才能穩定扎根。

屏東縣長治鄉繁華國小風雨球場啟用，提供師生完善的體育教學場所外，也讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。（資料照）

結語：從活動熱潮，到長遠文化

屏東的體育正在發光，但更重要的是：這道光能否持續照亮下一代。體育不只是比賽的榮耀，更是一個地方的教育、健康與文化指標。我們呼籲縣府將「體育平權、人才留縣、教育融合、場館活化、師資培力」列為未來體育發展的核心方向，讓屏東不只是賽事的舞台，更是培育全民運動文化的搖籃。讓每個屏東的孩子，都能在跑道上被看見，在運動中找到自信與力量。這，就是最美的體育願景。

邁入第8屆的屏東馬拉松，今年以嶄新視覺與全方位升級的賽事體驗，再次展現屏東作為「最南端熱情城市」的運動實力與魅力。（屏東縣政府提供） （作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

