健康醫療網》攝護腺肥大治療新突破 複方藥物助中年男性重拾健康

喜月泌尿科診所院長張宏江表示，患者過往面對攝護腺肥大，往往需要「二選一」，為了避免副作用而忍受排尿困難，或接受副作用來治療攝護腺肥大。但複方攝護腺肥大治療藥物，可針對攝護腺肥大和性功能障礙兩類問題同時評估與介入，是否適用仍須依個別狀況由醫師判斷。
健康醫療網

2025/11/25 08:00

◎ 健康醫療網

近年來，臨床上開始有結合兩種機轉的複方口服治療選擇，能改善排尿、降低傳統藥物副作用。（取自貼文）近年來，臨床上開始有結合兩種機轉的複方口服治療選擇，能改善排尿、降低傳統藥物副作用。（取自貼文）

台灣男性到中年時，攝護腺肥大已成為相當常見的健康課題。傳統藥物雖能縮小攝護腺體積、改善症狀，但治療時間太長，而且可能影響性功能，讓許多患者心有疑慮。

近年來，臨床上開始有結合兩種機轉的複方口服治療選擇，部分患者在臨床使用上被觀察到排尿症狀有所改善，且有助降低患者擔憂傳統用藥不適的情形。近來攝護腺肥大的疾病趨勢及複方攝護腺肥大治療藥物有哪些優勢？男性建議幾歲開始檢查攝護腺健康？這些問題將由泌尿科權威、喜月泌尿科診所院長及台灣新創醫學會創會理事長張宏江醫師解答。

攝護腺肥大不再是老年人專利　出現2大類症狀需注意

依照衛福部的統計，50歲以上的男性約有60%受攝護腺肥大困擾，不過張宏江醫師觀察發現，由於飲食西化、攝取過多脂肪和紅肉，加上生活和工作壓力大，導致許多男性在40歲就開始有攝護腺肥大的症狀。

攝護腺肥大症狀有兩大類，可以在家自行觀察和評估：

•刺激性排尿症狀

攝護腺肥大初期會有頻尿、夜尿或急尿，也就是膀胱功能下降導致一直想排尿，或是想排尿卻憋不住。

•阻塞性排尿症狀

隨著攝護腺愈來愈肥大、膀胱口愈變愈小，會出現尿流變細、排尿速度變慢，最後嚴重會尿不出來。

傳統攝護腺肥大藥物副作用多 病人服藥遵從性備受挑戰

治療攝護腺肥大以藥物為主。過往治療攝護腺肥大的治療藥物包括甲型交感神經抑制劑和5α-還原酶抑制劑：

•甲型交感神經抑制劑

透過抑制交感神經、幫助膀胱口鬆開來緩解攝護腺肥大的症狀，但屬於症狀治療、無法縮小攝護腺體積。副作用是姿勢性低血壓，變換姿勢或是蹲著站起來就會暈眩，會增加跌倒的風險。

另一個副作用是逆行性射精。一般精液會透過膀胱頸收縮後向前射出，但甲型交感神經幫助膀胱口放鬆，就失去射出的後座力，精液會進入膀胱而不是射出。逆行性射精不影響健康，但會影響性生活滿意度。

•5α-還原酶抑制劑

男性荷爾蒙睪固酮在正常狀況下會被轉化成二氫睪固酮（DHT），這是造成攝護腺肥大的原因。

5α-還原酶抑制劑的作用是透過抑制5-α還原酵素、減少DHT產生，能縮小攝護腺體積，另外DHT也跟雄性禿有關，所以5α-還原酶抑制劑也被用來治療雄性禿。不過由於抑制了男性荷爾蒙，所以也會出現性功能障礙、性慾減退等等副作用。

張宏江醫師指出，以上這兩種藥物在性功能與射精功能的副作用可能會嚴重影響病人的生活品質，所以很多人無法長期服藥，一旦停藥，攝護腺又開始肥大導致療效不佳。

複方攝護腺肥大治療藥物成焦點　藥物配方符合國際醫療指引

現在有複方攝護腺肥大治療藥物面市，為治療攝護腺肥大提供了新選擇。複方攝護腺肥大治療藥物結合了縮小攝護腺體積之5α-還原酶抑制劑成分（Finasteride）和治療性功能障礙的藥物（Tadalafil），除了能治療攝護腺肥大、也能治療性功能障礙，同時也符合歐洲泌尿科醫學會提出的治療方向，每天5毫克Tadalafil搭配Finasteride，可以用來治療攝護腺肥大和下泌尿道症候群（LUTS）

張宏江醫師表示，過往面對攝護腺肥大，往往需要「二選一」，為了避免副作用而忍受排尿困難，或接受副作用來治療攝護腺肥大，但複方攝護腺肥大治療藥物可針對攝護腺肥大和性功能障礙，兩類問題同時評估與介入，是否適用仍須依個別狀況由醫師判斷。

「如果碰到有攝護腺肥大問題、重視性生活病人，我可能會優先使用複方攝護腺肥大治療藥物，如果病人同時有禿頭落髮的問題，這款藥物相關成分亦有應用於雄性禿治療，但是否適用需由醫師評估」張宏江醫師說。

男性45歲起定期健檢　醫籲將攝護腺癌列為第6癌篩檢

攝護腺肥大年輕化的趨勢，是否跟攝護腺癌躍升至台灣男性發生率第3名？張宏江醫師認為，兩者雖沒有直接關係的證據，但臨床觀察部分攝護腺癌病人會出現攝護腺肥大的症狀，所以醫師碰到攝護腺肥大的病人，會同時做攝護腺癌檢查，包括抽血驗攝護腺特定抗原PSA、肛門指診等等。

張宏江醫師也提醒，男性45歲開始就應該定期檢查攝護腺，「目前國家的癌症篩檢還沒有包含攝護腺癌，但45歲開始攝護腺肥大、攝護腺癌的風險就會開始增加，但攝護腺肥大的過程很緩慢，即便出現症狀也常被當成自然老化。所以建議有攝護腺癌或攝護腺肥大家族史的人，45歲就要開始定期檢查；沒有家族史的人則是可以50歲開始。」

張宏江醫師同時呼籲，國健署應將攝護腺癌列為常規篩檢第6個癌症，「攝護腺癌早期沒有任何症狀，要透過各種檢查才能發現早期攝護腺癌，而且攝護腺癌篩檢簡單、成本低，又能找到早期攝護腺癌。」

張宏江醫師也解釋，攝護腺癌好發年齡為70至80歲，過去認為年齡過長加上剩餘的壽命不到10年、不用治療，但現在攝護腺癌不僅年輕化，長輩平均餘命也增加，所以任何男性都應該積極檢查、追蹤和治療攝護腺問題。

無論是攝護腺癌或是攝護腺肥大問題，只要妥善治療，都能大幅改善症狀、增進生活品質，以攝護腺肥大來說，現在已有複方攝護腺肥大治療藥物，治療攝護腺肥大時不用擔心影響性功能，這個複方藥物也跟國際的泌尿科醫學會指引相符，是一種兼顧症狀與生活品質的治療選項。

喜月泌尿科診所院長張宏江個人檔案。（取自貼文）喜月泌尿科診所院長張宏江個人檔案。（取自貼文）

資料來源

•EAU Guidelines on Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms （LUTS）

•EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer.

本文授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導 攝護腺肥大治療新突破 複方藥物助中年男性重拾健康

