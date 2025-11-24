自由電子報
法操》【司想評論】男遭騙簽「戀愛契約」，3年不得分手違者賠1億元合法嗎？

民法雖然是保障民眾日常生活交易往來的法律，強調契約自由，但自由並不是無限上綱，公序良俗就是其界限，以往常在新聞看見「包養契約」或是「賣淫契約」這些契約通通違反公序良俗而無效。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/11/24 08:30

◎ 法操司想傳媒

「私法自治、契約自由」是大家耳熟能詳的民法契約精神，但只要你情我願，簽任何契約都合法嗎？若是遭欺騙而簽下的契約也會生效嗎？

近期有則值得討論的新聞報導指出，高雄一名林姓男子長期迷戀同學郭男，多次跟蹤、騷擾後被警方依跟蹤騷擾防制法開立告誡書，雙方甚至對簿公堂。後來林男假借「和解」之名，設局讓郭男簽下所謂的「戀愛契約」，約定雙方必須交往至少三年、履行情侶義務，且不得封鎖對方或「已讀不回」。不久後，林男發現自己遭封鎖，竟憤而提告郭男違約求償一百萬元。法院審理後認為該契約內容違反善良風俗，判林男敗訴，全案近日定讞。

法律行為違背公序良俗者「無效」

新聞裡這份戀愛契約規定，雙方須保持摯友或更親密的關係「直到永遠」，且必須以情侶或以上身份維持至少三年。三年後，雙方可暫時中止關係並與他人交往，但一旦恢復單身，必須立即回到情侶關係，期間要履行一般情侶的義務與責任。此外，若任何一方提出結婚登記，當天就必須辦理登記，否則需支付高達一億元的懲罰性違約金。

這種限制他人行為自由、強迫對方結婚的契約內容，已經違反民法第72條「有背於公共秩序或善良風俗者」無效的規定。

之所以有公序良俗的規定，是為了維護社會秩序與道德底線，避免私人契約或行為損害公共利益或違反社會倫理。換句話說，即使雙方自願，同意的契約內容若違反社會基本價值，法律仍可宣告其無效。

這樣的規定可以防止濫用契約自由，例如賣淫契約、販賣非法物品或強迫他人履行不合理義務，都不受法律保護。同時也保護社會公共利益與公平正義，確保私人行為不會破壞社會秩序或傷害他人權益。前面提到的「戀愛契約」，要求高額違約金且限制個人自由，就明顯違反公序良俗而無效。

遭詐騙簽下的契約有效嗎？

民法92條規定：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。（第一項）」，因此，只要是被詐欺或脅迫都能在一年內撤銷其意思表示。

在本件新聞事件中，林男假藉和解名義，設局誘使對方簽下「戀愛契約」，依照上述法條，林男可以主張是因為受到郭男詐欺才簽下契約，可以撤銷。

回到新聞事件當中，法操認為戀愛應該是雙方本於其自由意志、兩情相悅的自由行為，若強迫一方簽下戀愛契約、強迫戀愛，不僅違反當事人意願，這樣的關係也不會長久、甜蜜。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】男遭騙簽「戀愛契約」，3年不得分手違者賠1億元合法嗎？

