美台觀測站》看懂國際關係與政策圈的運作邏輯

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



台灣副總統蕭美琴前往比利時，在IPAC年會、歐洲議會的場地發表演講，整個外交團隊使盡全力突破中國的封鎖，然而，台灣有一票親中、泛藍學者們與政客們盡全力貶低我們的外交成就。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會11月7日在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說。（取自IPAC X）現在針對蕭美琴歐洲議會演講的敘事，開始有很多人講說IPAC是接受台灣方面資助才提出邀請。多年來這一向是中共及其協力者非常愛渲染的敘事，好像台灣方面捐錢是什麼見不得人的勾當，而外國友人對台灣的支持也並不真心。

事實上，IPAC是由43個會員會的「國會」共同出資，台灣方面出資單位是台灣民主基金會，因為這就是直屬於立法院的智庫單位，董事長一向都是由立法院長擔任。還有人說「開放社會基金會」也有捐錢，想要把這個IPAC講成什麼陰謀組織，事實上索羅斯的開放社會基金會資助的公民團體非常多，而且他的立場很鮮明，就是反共。反共的慈善家捐錢給反共的組織，請問是哪裡有問題了呢？



一直以來都有很多所謂「爆料」的內容，指稱民進黨政府「資助」美國五大智庫研究，渲染龐皮歐和裴洛西的來台價碼、抹黑哈德遜研究所收了蔡英文的錢才頒獎給蔡等等不一而足。這背後當然是標準的小人之心，但也是有不少觀眾會少見多怪，把國際間十分常見公開的資助活動看作什麼骯髒齷齪的行徑。



事實是，台灣要資助外國學院智庫組織是光明正大，對方個人組織就算被揭露資助關係也無不可告人之處。世界各國政府的資助活動也所在多有，只是台灣為了突破中國在正式外交的封鎖，必須強化1.5軌外交（官方+民間）乃至二軌外交（民間）力道。這是所有台灣國民都必須理解的處境。

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2022年訪問台灣，引起國際矚目。（資料照）

一直以來都有很多的陰謀論者、親中的學者和政客，整天配合中共造謠，講說台灣的執政黨收買智庫、收買媒體，只要國際上出現任何有利台灣的消息，都講成是台灣買來的。好像民進黨政府寧與外人不予家奴，花冤枉錢當冤大頭。這些人不但小人之心，還十分雙標。國民黨時代聘請美國公關公司就是高超外交炒作，民進黨請公關公司就是成天押錯寶？台灣資助智庫就是花冤枉錢，中國花大錢資助大專院校和智庫就三緘其口？中國每年可是幾百億美金在砸的呢！

用錢收買影響力的這種說法，完全無視現在全球對於中國崛起的警覺，也無視台灣在理念相近國家爭取支持的努力。正如我們在前文所說，現在是整個歐洲都在討論該怎麼對抗獨裁者聯盟，很少有主要民主國家的政客敢再向以前那樣明目張瞻地挺中國。而且現在挺台灣是顯學，原因很簡單，台灣就是在獨裁者聯盟向外擴張的海景第一排。

美國空軍智庫指出，中國今年九三大閱兵象徵結束鄧小平四十年的韜光養晦策略。（歐新社檔案照）

而在智庫與政策圈方面，今天的國際形勢已經演變到了大專院校以及智庫單位對中國資金要不就是敬而遠之，就是是東遮西掩想縫想洞走後門，深怕被看作外國代理人。



有人問說，拿錢辦事的外國人會管錢是什麼顏色嗎？當然會。人或團體行走江湖靠的就是名聲，要收錢受委託做研究可以，但一定要翔實揭露。收了不義之財的組織在政策圈就是招人側目說閒話，寫的任何東西做的任何倡議都會被質疑動機。這就是國際民主社群的力量。

再次提醒大家，分析國際局勢要看整個全貌，不要整天看藍營的高知識份子到處造謠。同時，我們不需要拿一兩篇文章出來就推論整個華府智庫如何如何，或者拿某一個智庫的某一篇報告出來就推論到整個智庫想要往棄台的方向走。



這邊我們要quote王宏恩老師：「之前已經強調過很多次：因為台灣人不懂美國智庫的邏輯，才會隨便看到一篇智庫報告就以為美國政府的風向是怎樣。之前我工作的蘭德智庫有一篇用思想實驗討論如何中美降溫的，一堆人就說美國要棄台了。那上週一篇新的《外交事務》文章討論說要承認台灣獨立，今天我們蘭德又發出一篇第一句就是美國要防止中國攻打台灣，也是我好朋友們寫的，這樣還看起來美國要棄台嗎？再說一次，不要不懂裝懂，也不要動輒得咎，正常的理解美國智庫以及正常的交流。」

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌，引發爭論。（圖取自時代雜誌官網）

比較麻煩的是故意裝不懂而帶風向的意見領袖啊！而且每次有人帶風向都會有大批泛藍或泛紅的傳統媒體幫忙大力傳播。這次我們的外交突破就是如此。

我們自己要先學會這些媒體識讀。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch： 美國台灣觀測站臉書





