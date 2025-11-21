自由開講》台灣不是「中國內政問題」！ 高市早苗為亞太安全架起新防線

◎ 茜茜

臺日交流從冷戰後的經貿、民間互動，逐步延伸到安全面向，從情報共享、後勤支援，到近年面對區域軍力失衡而啟動的防衛對話與聯合演訓，日本對臺安全的關切已非抽象口號，而是具體的政策與法制討論基礎。

日本現任首相高市早苗在眾議院有關「臺灣有事可能構成存亡危機事態」的表述，讓臺日安全互動再度成為外界檢視東京戰略抉擇的放大鏡；同時間，前首相鳩山由紀夫主張「臺灣是中國內政」與中國駐大阪總領事薛劍極端言論，則立刻放大了區域政治的緊張與輿情效應。

高市早苗堅定護台海的決心，讓臺日安全互動再度成為外界檢視東京戰略抉擇的放大鏡。（美聯社檔案照）

高市言論對臺灣的直接影響與戰略機會

高市早苗把「臺灣有事」置於日本安全法制能否行使集體自衛權的判準之下，從政治訊號上等於把臺海安全與日本國家安全連結，為日臺更緊密的防務協調留出法律與政治空間；對臺灣而言，這種表態短期內能帶來三項實質好處：

一、強化日方在外交場域替臺争取更大戰略空間。

二、促成更密切的情資與預警合作。

三、為臺日在危機時的軍事協調（例如補給通道、後勤援助、海上封鎖解除）建立可操作的法理基礎）。

這些正是臺灣在面對中共持續擴張軍力時所極需的國際支援層面。

高市言論對中國的影響與北京可能的反應

此番表態在北京觀感上無疑是刺激性的，一方面，它會被視為區域盟友網絡凝聚的證據，促使北京以外交、宣傳甚至更強硬的軍事信號回應；另一方面，激烈言論（如中國外交官在社群平臺的極端措辭）亦可能反過來刺激東京國內的保守派鞏固強硬路線。

簡言之，言語與法制的升級容易帶來「安全困境」，促使雙方在軍事部署與外交博弈上互相抬高代價。

亞太穩定性的外溢效應

日本開始把西南（臺海-琉球）視為防衛重心的轉移，已非新議題；中共近年在彈道／巡弋飛彈、兩棲登陸能力與海軍遠洋力量的投入，已改變區域權力平衡，使得日美臺間的戰略互動更為頻繁與敏感；高市早苗的表態，短期內可能強化日美協同，但同時也可能讓北京加速採取「試探性」軍事或非軍事手段以測試國際反應。

中共近年在彈道／巡弋飛彈、兩棲登陸能力與海軍遠洋力量的投入，已改變區域權力平衡；圖為中國同級艦。（法新社檔案照）

結語

高市早苗的話語效應既帶來機遇也帶來風險：對臺灣而言，重要的是把言語帶來的戰略窗口化為可執行的合作架構與戰時準備，而不是淪為單純的政治口號；東京與臺北若能在情資、後勤、演訓與法理支援上同步強化，就能在外交場域與軍事實務上同時「把脈」與「備戰」，以最小的衝突風險換取最大程度的防衛效果；面對北京持續的軍力擴張，亞太的穩定將越來越依賴週邊國家間的務實聯防與危機管理能力。

（作者為研究生）

