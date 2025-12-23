美台觀測站》投資美國是壯大台灣 不是空洞化

全球供應鏈正在重組，在美國要重建本土製造業時，與台灣的安全與經濟地位類似的日韓都趁機卡位，台灣如果缺席，將會在下個階段美國領導的AI應用與軍工產業發展的國際分工失去先機，即使台灣不簽貿易協定，聰明的台商自己也會去。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



台灣與美國之間的貿易談判仍在進行當中，日前傳出已經到了收尾階段，前陣子剛完成第5輪的實體磋商。美國媒體Politico報導：美方要求台灣投資的數目「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。我們先前有討論過，現在一切公開放話的內容，其實都是在測試對方的底線，我們仍然需要等待最後協議的公告（其實就算是正式公告之後，隨時改變也是有可能的，這是川普政府的風格）。



果不其然，報導出來後馬上又是一片造謠與疑美論，認為台灣的產業「出走」、「經濟要完蛋了」。這邊我們要再次強調，台商佈局美國、投資美國，並不是出走和空洞化，這與30年前「西進中國」是完全不同的兩回事。

現在我們到美國投資，是帶動台灣產業升級與擴大市場的契機。

請繼續往下閱讀...

投資美國，是帶動台灣產業升級與擴大市場的契機。（取自貼文）

在這邊我們引述專家說法，台大政治系陶儀芬教授指出：

30年前是因為中國的生產成本便宜，生產線整條外移，造成台灣產業空洞化；現在是因為美國市場需求旺盛，台商擴大產能不及，進行台美兩地分工，將帶動台灣產業升級。

全球供應鏈正在重組，在美國要重建本土製造業時，與台灣的安全與經濟地位類似的日韓都趁機卡位，台灣如果缺席，將會在下個階段美國領導的AI應用與軍工產業發展的國際分工失去先機，即使台灣不簽貿易協定，聰明的台商自己也會去。

（事實上，在川普上台之前，台積電就已經擬定了投資美國的計劃，川普上台後只是加速這個計劃的進行）



除非你原本就不希望台灣經濟像過去80年一樣跟著美國市場需求發展，要去加入中國紅色供應鏈，或孤立於全球市場，不然應該把政府花比其他國家更多時間談出來的「台灣模式」看作機會，不是損失。



美國重建製造業，尤其是AI革命，許多產業需求大噴發，台灣本身就沒有這麼多土地、能源與勞動力來吃下這些需求，全球佈局是有志成長的廠商必要的選擇，這不會減少台灣本地的工作，反而會增加台商成長的機會，也會提高台灣的工資水平與股價。

全球供應鏈正在重組，即使台灣不簽貿易協定，台商自己也會去。事實上，在川普上台前，台積電就已經擬定了投資美國的計劃。（路透檔案照）

根據目前行政院公佈的「台灣模式」，政府並沒有要拿納稅人的錢去投資，是台灣廠商根據客戶需求戰略佈局的決定赴美投資，搭配政府信用保證。



大家想想看：

過去三年台股在漲什麼？

只聽過中國工人搶你的工作沒聽過美國工人搶你的工作？

美國是台灣的市場不是競爭者？

不去投資是原地踏步放棄未來成長？

引述結束。

事實上，三四十年前，台灣達成所謂的經濟奇蹟，靠的主要也是美國的消費市場，甚至技術與資金也有大部份是從美國與日本等國家來的，這可以由「雁型理論」來形容，由先進國家帶著我們飛。現在不一樣了，我們自己就有非常強的製造業技術，不管是半導體產業、工具機等，都是世界一流水準，現在是我們去投資美國，而同樣的地方在於，賺錢的是台灣的廠商。

在日本與韓國與美國簽訂的協議之下，即使帳面上保證了上千億美元的投資，那也不是由政府出錢，而是政府媒合廠商、提供信用與貸款。現在我們與美國談判的內容，是由台灣提供建造科學園區的經驗，媒合廠商到美國建立類似科學園區的產業聚落。另外一個數字大家可以參考，我們台灣廠商每年到世界各地投資（Foreign Direct Investment）的金額都有超過三百億美元以上，2024年更有高達449億（不含中國），換句話說，承諾要去美國投資個3000億元其實攤平到各年度就不是一個大數字了。川普要的就是帳面上立即可見的數字，如此而已。

台灣與美國談判的內容，是由台灣提供建造科學園區的經驗，媒合廠商到美國建立類似科學園區的產業聚落；科學園區示意圖。（資料照）

再強調一次，即使台灣不簽貿易協定，聰明的台商自己也會去。事實上各大廠商也早就在美國佈局了。很大的機率來看，只有親中反美的人才會認為去美國不好。而且大家想想看，如果日本、韓國這些國家都去美國做更多投資，更接近美國市場，那台灣是要白白把市場空間讓給競爭對手嗎？

還有，我們正在經歷AI的新興產業革命，而台灣的發展空間（物理）是有限的，包括土地面積、天然資源、以及電力等需求，都會超過我們所能承載的範圍，所以佈局全球當然是一件大大的好事。

現在，我們的「科學園區模式」就是台灣最強的軟實力之一（讓全球認定台灣是世界上最重要的地方），也是我們最強的硬實力（美國從來沒有什麼產業政策可言，因為信奉自由市場，現在要把製造業帶到美國，所以他們也需要向台灣學習這樣的模式）。

所以綜上所述，任何一個講說台灣去美國投資就是要被淘空這類的言論，都是很不可取的。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法