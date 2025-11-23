自由開講》子宮之外 代孕的倫理陷阱與父權的再製

◎ 劉哲廷

一則看似幸福的影片，揭開了當代最不安的現實。

一對男同志伴侶在社群分享赴墨西哥代孕、迎來四個孩子的故事。影片裡的微笑與嬰兒哭聲，被形容為「生命的奇蹟」；但當留言區開始提及《使女的故事》（The Handmaid’s Tale），當人們質疑「這不是懷孕，是買小孩」，那個被美化的故事開始鬆動。

男同志伴侶「壹零出4啦」赴墨西哥代孕4名寶寶，引發軒然大波。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）



代孕的語言從不只是描述，它本身就是權力。當我們在社群上看到「我們懷了四胞胎」「收到胎兒著床的消息」這樣的句子，主詞的變化已經完成一次倫理的轉向──孕母被移除主體，成為被動的場域。「我們」這個詞，掩蓋了誰真正懷孕、誰在承受、誰被消失。這種語言的乾淨，是對現實疼痛的修辭清洗。

我們慣於相信科技等於進步，但代孕讓這種信念顯得殘酷。當胚胎被植入、監測、剖腹，醫學與市場聯手製造出一個新生命，也製造出一個被利用的身體。那位孕母或許來自經濟困難的環境，她以「自由契約」的名義出租子宮，卻被迫進入一場醫學監控與身體風險的實驗。這種「自由」本質上是經濟不平等的延伸：在資本主義結構下，弱勢者出賣的是唯一能被市場定價的東西──自己的身體。

有人說，代孕是愛的延續。但「愛」在此被制度馴化為商品語彙：它附有收費標準、保險條款、法律契約。懷孕過程被轉化為服務流程，子宮成為可租賃的空間。孕母在這個體系裡不是「母親」，而是「勞動者」；她的疼痛、焦慮與風險，被以一筆報酬結清。那筆錢的金額，正是文明社會願意為他人風險支付的上限。

懷孕過程被轉化為服務流程，子宮成為可租賃的空間。孕婦示意圖。（資料照）



在這種制度裡，醫療技術並不中立。它以「專業」的名義管理女性的身體，卻不保證她能自由退出，也不確保她的知情權與健康能被長期追蹤。科技提供了父權新的話語：男人終於能在沒有女性的情感參與下獲得血緣後代；資本則提供途徑，讓這項慾望變得合法、可購買、甚至可歌頌。

真正的問題並非「同志能否代孕」，而是我們是否願意承認這整個制度的權力不對稱。代孕被包裝成進步與多元的象徵，卻在結構上延續了舊式父權的慾望：對血統的執著、對女性身體的佔有、對階級差距的默認。它並沒有挑戰父權，而只是讓更多人能參與其中。

「想要一個屬於自己的孩子」這句話聽來動人，卻暗藏特權。因為「屬於」意味著擁有。當我們把懷孕視為一項可以購買的服務，愛也就失去了倫理的界線。人們談「選擇權」，卻不問「誰有選擇的條件」。在這場關於自由的討論中，唯一沒有自由的，是被迫提供自由的人。房屋、教育、身體，市場早已佔領；如今連子宮也被計價。當孕母的血液被歸檔為數據，她的疼痛被歸入成本，她的身份被歸為「代孕者」──語言已經完成了商品化的最後一步。

一名男同志赴美代孕，卻因發布爭議性言論及影像引發網友砲轟。（本報合成，擷取自Threads）



我們需要的不是更多關於「愛能不能被實現」的故事，而是對這個制度如何運作的清醒認識：誰定義風險？誰承擔代價？誰獲得親權？誰被排除在幸福的影像之外？如果這世界的進步是讓更多人能合法地購買他人的身體，那我們並沒有變得更自由，只是學會以更柔軟的語言掩飾暴力。

（作者為詩人、自由工作者）

