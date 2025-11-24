自由電子報
評論 > 投書

自由開講》透過IPAC及其他國際會議 擴展台灣的國際參與空間

2025/11/24 20:00

◎ 林正二

台灣副總統蕭美琴7日出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會並發表演說，此行被視為強大的外交突破。（美聯社檔案照）台灣副總統蕭美琴7日出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會並發表演說，此行被視為強大的外交突破。（美聯社檔案照）

台灣副總統蕭美琴11月7日出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會並發表演說，指出自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，有不可取代的價值。這是我國副總統首次在重要的歐洲議會發表演講，有強大的外交突破意義，對加強台灣與歐洲的外交關係頗有助益。

台灣自從退出聯合國後，受限於國際社會奉行的「一中政策」，很難擴展國際外交空間。然而，在全球化時代，我國可透過IPAC及其他國際政經會議的參與，針對新經濟產業的興起及全球化引發的國際問題等，積極開發、建立國際合作關係的模式，期能藉由「互利共生」關係的建構，拓展我國際外交空間，方案如後。

一、針對我國擅長及跟國際社會息息相關的全球化議題，如台灣半導體產業鏈與AI晶片的生產、全球資訊社會的發展與相關文化社會議題、亞太經貿發展與金融危機處理、全球流行性疾病防治與醫療保健制度建構、印太地區民主發展與安全等問題，透過IPAC及其他管道，舉辦國際會議，邀請歐美日學者專家與意見領袖來台參與討論，並進行長期研究，以期國際社會更了解台灣在財經、資訊科技、與醫療保健、民主發展及地緣戰略等不可或缺的重要性，將台灣與國際緊密連結在一起。

台灣可透過IPAC及其他管道，舉辦國際會議，討論如半導體產業鏈與AI晶片生產等全球化議題。（彭博檔案照）台灣可透過IPAC及其他管道，舉辦國際會議，討論如半導體產業鏈與AI晶片生產等全球化議題。（彭博檔案照）

二、台灣資訊電子產業聞名全球，我國可於亞太經濟合作會議（APEC）中提出「縮小全球數位落差」計畫，透過各國政府、企業團體與民間社團及學校的長期合作，縮小落後國家的數位教育與電腦設備。透過此計畫的長期進行，台灣將可提升在全球公民社會中的形象，並與各國資訊產業及相關團體建立更密切的合作關係。

三、為加強發展跟氣候變化等相關的新潔能產業，我國可跟丹麥、瑞典、西德等太陽能源生產、環境潔淨方面優越的國家，從雙邊政府相關部門、企業、民間社團與學術團體等進行全面性的長期跨國研究合作，一方面促進我國太陽能新經濟產業的發展，另一方面藉由長期合作建立台灣的全球合作網絡。

四、隨著全球化浪潮襲捲各國，「全球公民社會」在各類跨國議題上有相當影響力，在聯合國的各種會議如地球高峰會、世界人權大會、人口發展國際會議、婦女會議，以及聯合國環境計畫與愛滋病防禦計畫等，都有非政府組織的參與。台灣應透過這些全球議題相關的國際會議的積極參與，與全球各重要領域的非政府國際組織建立密切合作關係，強化我在國際組織上的力量。

五、透過非政府組織或社會文化領域的運作，連結各國市民社會，來加強跟全球國家的雙邊或多邊的非政經關係，將台灣與東亞社會整合一起，形成一個「區域市民社會」或是「全球市民社會」。

由於全球化發展的衝擊，超越國界的觀念愈來愈強烈，可降低政治力的干預，促使各地地區意識提高，加速台灣與國際社會的往來，拓展我國際外交空間。

（作者為退休駐美外交官員）

