自由開講》紅旗不紅 橋先塌！ 豆腐工程慶典背後是中共體制的崩壞預言

2025/11/21 15:00

◎ 郭索

四川阿壩的「紅旗特大橋」在2025年1月方才完工合龍，甫通車啟用不到一年，便在11月中驚傳垮塌事故，畫面中整座引橋崩解、橋體斷裂的場景令人怵目驚心。這座原本被中共地方政府視為「政治成就」與「交通提升」象徵的重要工程，啟用時配合各級官媒高唱讚歌、辦理剪綵活動、揚言帶動西南地區發展，如今成為中國基建亂象最諷刺的註腳

中國四川「紅旗特大橋」在2025年1月方才完工合龍，啟用不到一年，11月中驚傳垮塌事故。（圖取自《鳳凰網》）中國四川「紅旗特大橋」在2025年1月方才完工合龍，啟用不到一年，11月中驚傳垮塌事故。（圖取自《鳳凰網》）

誠如其名，「紅旗橋」不僅是交通建設，更是一場中共式「新中國榮光」的表演舞台。從施工階段的宣傳鋪陳，到通車典禮的黨旗飄揚，充滿了典型的政治符號與威權形象營造。但就在啟用不到十個月的時間，整座橋卻潰裂如廢鐵，其「短命壽終」的速度之快，已超越天災人禍的合理解釋，只能反映中國基礎建設在政績驅動與腐敗結構下，所生產出的不是現代化成果，而是虛偽的工程神話。

這座被當地政府標榜為高科技、高效率的特大橋樑，在技術上並不貧乏，預應力混凝土、懸索工藝樣樣俱全，但最缺乏的恰恰是廉潔的工程監理與對人民生命安全的基本尊重中共的豆腐渣工程，並非單一承包商偷工減料所致，而是制度性腐敗下層層輸送、層層剝削的結果。在這套體制中，施工單位靠關係得標，監管部門睜眼說瞎話，政績思維壓過技術專業，最終換來一條不能走滿一年的橋，還要由全體納稅人買單。

紅旗特大橋垮塌的時間點，更充滿政治諷刺。正當中共宣稱在「新時代社會主義現代化建設」取得歷史性突破之際，一座象徵現代化的基建標竿竟如沙堆般崩塌，不禁令人懷疑：這個政權所誇耀的一切，是不是都和這座橋一樣，表面光鮮、內裡空洞、禁不起時間與真相的檢驗？

紅旗特大橋垮塌的時間點，剛好是中共宣稱在「新時代社會主義現代化建設」取得歷史性突破之際，頗具政治諷刺意味；示意圖。（彭博檔案照）紅旗特大橋垮塌的時間點，剛好是中共宣稱在「新時代社會主義現代化建設」取得歷史性突破之際，頗具政治諷刺意味；示意圖。（彭博檔案照）

災後官方通報快速下結論，稱事故源於「山體滑坡」與「自然地質變動」，企圖將責任推給天災而非人禍。然而據公開資料顯示，早在垮塌前一日，已有邊坡裂縫與橋面變形警訊，為何無人積極應對、為何未啟動結構安全檢查與加強封鎖？正如每一次豆腐渣工程的劇本一樣，中共總會安排「專家」與「黨員突擊隊」來收拾爛攤，卻從未真正對腐敗制度問責

一座橋的倒塌，是工程事故；無數橋的倒塌，則是制度崩潰的徵兆。當「紅旗」成為塌橋的名字，當「慶典」成為虛假的面具，當「交通建設」變成地方貪官的提款機，中共政權這條早已腐朽的權力大橋，也終將走向自己的坍塌命運。

（作者為自由評論者）

