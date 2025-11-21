自由開講》紅旗不紅 橋先塌！ 豆腐工程慶典背後是中共體制的崩壞預言

◎ 郭索

四川阿壩的「紅旗特大橋」在2025年1月方才完工合龍，甫通車啟用不到一年，便在11月中驚傳垮塌事故，畫面中整座引橋崩解、橋體斷裂的場景令人怵目驚心。這座原本被中共地方政府視為「政治成就」與「交通提升」象徵的重要工程，啟用時配合各級官媒高唱讚歌、辦理剪綵活動、揚言帶動西南地區發展，如今成為中國基建亂象最諷刺的註腳。

中國四川「紅旗特大橋」在2025年1月方才完工合龍，啟用不到一年，11月中驚傳垮塌事故。（圖取自《鳳凰網》）

誠如其名，「紅旗橋」不僅是交通建設，更是一場中共式「新中國榮光」的表演舞台。從施工階段的宣傳鋪陳，到通車典禮的黨旗飄揚，充滿了典型的政治符號與威權形象營造。但就在啟用不到十個月的時間，整座橋卻潰裂如廢鐵，其「短命壽終」的速度之快，已超越天災人禍的合理解釋，只能反映中國基礎建設在政績驅動與腐敗結構下，所生產出的不是現代化成果，而是虛偽的工程神話。

這座被當地政府標榜為高科技、高效率的特大橋樑，在技術上並不貧乏，預應力混凝土、懸索工藝樣樣俱全，但最缺乏的恰恰是廉潔的工程監理與對人民生命安全的基本尊重。中共的豆腐渣工程，並非單一承包商偷工減料所致，而是制度性腐敗下層層輸送、層層剝削的結果。在這套體制中，施工單位靠關係得標，監管部門睜眼說瞎話，政績思維壓過技術專業，最終換來一條不能走滿一年的橋，還要由全體納稅人買單。

紅旗特大橋垮塌的時間點，更充滿政治諷刺。正當中共宣稱在「新時代社會主義現代化建設」取得歷史性突破之際，一座象徵現代化的基建標竿竟如沙堆般崩塌，不禁令人懷疑：這個政權所誇耀的一切，是不是都和這座橋一樣，表面光鮮、內裡空洞、禁不起時間與真相的檢驗？

紅旗特大橋垮塌的時間點，剛好是中共宣稱在「新時代社會主義現代化建設」取得歷史性突破之際，頗具政治諷刺意味；示意圖。（彭博檔案照）

災後官方通報快速下結論，稱事故源於「山體滑坡」與「自然地質變動」，企圖將責任推給天災而非人禍。然而據公開資料顯示，早在垮塌前一日，已有邊坡裂縫與橋面變形警訊，為何無人積極應對、為何未啟動結構安全檢查與加強封鎖？正如每一次豆腐渣工程的劇本一樣，中共總會安排「專家」與「黨員突擊隊」來收拾爛攤，卻從未真正對腐敗制度問責。

一座橋的倒塌，是工程事故；無數橋的倒塌，則是制度崩潰的徵兆。當「紅旗」成為塌橋的名字，當「慶典」成為虛假的面具，當「交通建設」變成地方貪官的提款機，中共政權這條早已腐朽的權力大橋，也終將走向自己的坍塌命運。

（作者為自由評論者）

