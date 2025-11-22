自由開講》從歐洲聽見台灣 蕭美琴外交突破與國內自我設限

◎ 不孝

副總統蕭美琴日前在歐洲議會「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，這不只是外交場合的一次亮相，而是台灣在歐洲政治核心圈中，首次以副總統身分清楚發聲的突破。從會場的掌聲、與多國議員的互動，到演說中強調「台灣是國際民主共同體的一部分」，蕭美琴的出場象徵著台灣外交的再定位——不再只是防守，而是主動敘事、主動連結。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會登場，台灣副總統蕭美琴於11月7日晚間出席並發表演說。（美聯社檔案照）

然而，當歐洲聽見台灣時，台灣內部卻傳來另一種雜音。有人質疑「只是借房間開會」、有人散播「八十億外交花費」的謠言，甚至有人刻意用意識形態的眼光貶抑這場外交成果。這些反應，反映出台灣長期的外交內耗：我們渴望國際認同，卻又常被內部的政黨對立、短視批評綁住手腳。

外交不是零和政治，它需要社會的信任與共識。當一場在歐洲的外交行動被國內部分輿論扭曲成政黨攻防，真正被削弱的不是執政者的光環，而是台灣整體的國際信譽。蕭美琴的演說之所以重要，不僅因為她站在歐洲議會的講台，更因為她代表了「不以恐懼為政策、不以孤立為常態」的外交態度。

在俄烏戰爭與美中角力的時代，歐洲對台灣的理解正快速深化。從捷克、立陶宛到布魯塞爾，台灣不再只是「亞洲議題」的一角，而是民主聯盟中的重要成員。這樣的轉變來之不易，需要長期經營與穩定路線。當外部終於開始聽見台灣，我們更應警覺內部的噪音——那種出於意識形態、抑或反射性對立的批評，只會讓我們在國際舞台上顯得猶豫不決。

歐洲議會大會於今年4月通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社檔案照）

台灣需要的，不是「外交戰功」的比賽，而是能讓國際社會看見我們堅定立場的自信與一致。從歐洲回望台灣，蕭美琴的演說提醒我們：真正的外交突破，往往不是出現在會議廳裡，而是在一個國家願不願意超越自我設限的那一刻。

（作者為退休人士）

