自由開講》中國式發展：用話語控制世界的威權策略

台灣倡議工作者林薇在臉書上揭露遭聯合國取消邀請參與「世界社會發展峰會」，痛批「因為我是台灣人」。（取自臉書@林薇Vivi Lin）

台灣倡議工作者林薇原定參加11月4-6日在卡達舉辦的聯合國「世界社會發展峰會（WSSD）」，卻被要求「更換國籍」，最終在10月初、安全審查系統關閉前，聯合國秘書處在未通知、也未解釋的情況下，直接取消林薇的參與資格。

1995年世界社會發展峰會在哥本哈根召開，確立「就業、社會包容與尊嚴」三大支柱，標誌著全球發展理念從經濟導向轉向人本與人權。然而，當多數國家以此為共同進步的基礎時，中國共產黨卻反其道而行，將「社會發展」改造成政治宣傳與外交操控的語言。

聯合國秘書處在沒有通知和解釋的情況下，直接從系統上取消林薇的參與資格 ，後續也未以信件與她聯絡。（林薇提供）

從「以人為本」到「以黨為本」：中共的概念竄改

世界社會發展峰會的核心在於「人」，但中共將此原則改寫成「黨的中心」，強調「穩定壓倒一切」，讓「發展」不再關乎個體福祉，而成為政權維穩的工具。「社會和諧」成為壓制異議的代名詞；「消除貧困」被包裝成政治功績；「包容發展」被詮釋為集體凌駕個人、服從取代參與。中共改變敘事方式，刻意營造「服從帶來穩定、穩定帶來繁榮」的威權邏輯。

以「發展權」掩蓋人權赤字

在聯合國體系中，北京持續推動「中國式發展模式」，強調「發展權優先於人權」。

其操作手法包括：以經濟成就包裝政治壓制，將GDP成長等同於人權改善；宣稱民主是「西方奢侈品」，以「發展先行」合理化審查制度；與非洲、拉美、東南亞部分威權政體結盟，打造「不干涉內政」的政治共同體。這場「發展語言戰」的目標，是削弱人權監督的普遍性，使威權體系在國際上取得語言主導權。

以「融合發展」之名行統戰之實

「社會發展」同樣被中共運用於兩岸策略。北京以「融合發展、共同繁榮」為名，行政治吸納之實；在國際會議上以「中國代表全中國」為理由排除台灣公民社會的參與，並透過「惠台措施」與「青年交流」包裝統戰行動，對內宣傳「和平惠台」，對外塑造「中國善意」。

林薇事件揭穿假象

林薇，一位來自台灣，推動月經平權、創辦「小紅帽」與月經博物館的年輕行動者，體現的正是世界社會發展峰會「以人為本、尊嚴為核」的精神。然而，當她以台灣身分參與國際活動時，卻被要求「更換國籍」以符合「一中原則」。這不是個別事件，而是中共「發展話語」的縮影：凡不屬於黨國敘事者，即不配存在於「發展」之中。

當林薇以台灣身分參與國際活動時，卻被要求「更換國籍」。（取自臉書@林薇Vivi Lin）

民主社會的回應：奪回語言主導權

在世界社會發展峰會精神遭威權扭曲的背景下，民主國家開始重新定義「發展」的真正內涵。歐盟、美國與日本強調「公民社會參與」與「透明治理」是發展的基礎；聯合國人權高專辦（OHCHR）重申「人權即發展」原則；而台灣，則以性別平權、社會創新與制度韌性示範「民主社會的包容發展」。林薇的遭遇揭露中共的政治壓制，更提醒世界：當威權企圖壟斷「發展」的定義時，真正的進步應回到「人」本身。

尊嚴，是社會發展的底線

世界社會發展峰會的精神在於讓每一個人都能在尊嚴與機會中生活。然而，當發展被國家權力綁架，個體尊嚴便成為抵抗的最後防線。林薇拒絕被改寫身分的那一刻，不只是個人堅持，更是對威權語言的反擊——提醒我們，「發展」不該屬於政權，而該屬於人類。

（作者為研究生）

