自由開講》川普宣布「反共週」 看韓國瑜與鄭麗文的邪惡

◎ 蕭錫惠

美國總統川普宣布11月2日至8日為「反共產主義週」，真正意義不在象徵，而在重新劃出文明的邊界——對共產極權不能模糊，對自由價值不能中立，對歷史罪惡不能遺忘。當自由世界集體重整戰線時，台灣政壇卻仍有人刻意稀釋極權真相。從這個角度看韓國瑜與鄭麗文的政治言行，問題已不只是立場分歧，而是價值選擇上的墮落。

美國總統川普於11月7日宣布11月2至8日為「反共產主義週」。（法新社檔案照）



首先，韓國瑜將「不要把對岸當敵人」掛在嘴邊，彷彿台灣面對的不是以導彈、海警、灰色地帶壓力逼迫主權的極權，而是一個被誤解的鄰居。他動用庶民語言包裝這種敘事，使之看似接地氣，實則替中共的統戰框架鋪路。這不是天真，而是有意識地讓人民鬆懈——讓極權更容易跨進門來。

鄭麗文則以「反戰」「務實」「和平」等語彙包覆親中立場，將國防準備說成挑釁，將國際合作說成引戰。她對中共的軍事威脅閉口不提，卻對台灣的自我防衛步步緊迫。她的論述邏輯與中國官媒高度一致：永遠怪台灣，不怪北京。

表面主張和平，實際上卻在拔除台灣社會對極權的警戒心——這正是現代極權最常依賴的代理人模式。

如果說第一層邪惡是淡化威脅，第二層則是「逆時代潮流」。今日美國、歐盟、日本皆在強化反滲透法制、調整供應鏈、提升對中風險意識；川普更點名共產主義是「人類歷史上最具破壞性的思想」。

立法院長韓國瑜將「不要把對岸當敵人」掛在嘴邊，彷彿台灣面對的不是以導彈、海警、灰色地帶壓力逼迫主權的極權。（資料照）

然而就在這個時刻，韓國瑜與鄭麗文選擇與文明陣營逆向而行，持續重複中共敘事，削弱台灣人民對威脅的理解。他們不是不知極權的本質，而是選擇對它視而不見。

但最危險的邪惡，不在於立場，而在於語言。

在民主社會中，極權不會赤裸裸地出現，而是透過友善語氣告訴人民：

「不要防衛，和平比主權重要。」

「不要挑釁，安全比尊嚴重要。」

「不要選邊站，現實比原則重要。」

當人民相信這些話，極權不必出兵，民主就自行崩塌。

韓國瑜與鄭麗文最可怕之處，正是在於把極權的謊言包裝成民主的選項。

國民黨主席鄭麗文則以「反戰」「務實」「和平」等語彙包覆親中立場。（資料照）

當民主社會的政治人物，開始用「和平」之名要求人民放下防衛，用「理性」之名要求台灣接受極權話語，這已不是政策辯論，而是文明底線的侵蝕。

川普的反共宣示，是自由世界集體記憶的喚醒：

極權沒有消失，它只是變得更聰明、更柔性、更善於利用民主制度。

而台灣的危險正來自此處——非在軍力，而在於仍有人願意相信極權包裝後的語言。

真正的邪惡，不是坦克的轟鳴，而是那些把投降說成和平、把麻痺說成務實、把敵人說成朋友的人。

看懂這一點，台灣才能守住自由。

（作者是自由撰稿人）

