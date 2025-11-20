自由開講》美軍委會重量級議員訪中後公開警告：中國用「臺獨假象」正當化武力威懾

◎ 茜茜

美國聯邦眾議院連年通過強化臺海嚇阻的國防法案，並在國會層面支持邀請臺灣參與環太平洋（RIMPAC）等多國軍演，顯示華府正在把「確保臺灣自我防衛能力」納入常態政策；近日軍委會首席議員亞當·史密斯（Rep. Adam Smith）率團訪中，返美於大西洋理事會公開表示，他未見到臺灣有要公開挑戰中國的證據，反而認為北京誇大臺獨威脅以正當化強硬行為；這番話一出，立刻成為美中、臺三方戰略語彙的拉鋸新節點。

9月23日，美國眾議員亞當·史密斯（左）率領美國兩黨代表團在北京人民大會堂與中國外交部長王毅握手。（美聯社檔案照）

史密斯言論的外交與戰略效應

史密斯強調美國要同時確保臺灣自我防衛能力，而非走向「脫鉤」，其溫和、降低風險的路線，短期一方面有助於維持美中溝通管道降低誤判；但另一方面也被中國用來質疑美方支持臺灣的決心與連續性；對臺灣而言史密斯的評述既是聲援（指出北京誇大臺獨），也是提醒國際支持需要以持續可見的實務合作（軍售、聯訓與多邊協作）來鞏固，而非僅憑口頭承諾。

大西洋理事會的地位與影響力

大西洋理事會（Atlantic Council）作為美國重要的國際事務智庫，擁有將政策討論輸入決策圈與媒體場域的能力，它既是政策建言的平臺，也是國際議題的放大器；史密斯選擇在此發言，等於把他在北京所見所聞，以受政策圈重視的語境轉述給國際社會，進一步影響國會與行政部門的戰略判斷；臺灣可以透過與該會的交流，讓國際決策者更直接理解北京如何藉「誇大威脅」正當化軍事擴張。

臺灣可透過3方法與大西洋理事會及美國智庫合作

具體作法包括：

一、提供可驗證的監測資料與個案（如北京近年演訓、封鎖測試、軍機繞臺頻率），以事實揭露誇大敘事。

二、安排專家與國會顧問的閉門簡報，加強對美決策圈的在地理解。

三、共同舉辦公開座談與政策簡報，把臺灣民主制度與民意研究置於國際討論中，抵消中共的單向宣傳。

透過智庫渠道，臺灣能把「北京對臺步步進逼」的實證，轉化為國際法理與政策壓力。

結合國會動能：從法案到實務演訓的落地

美國國會過去幾年在國防授權法案（NDAA）與其他法案中已多次納入對臺支持條款，包括強力建議臺灣參與環太平洋等多國演習，臺灣應積極把與智庫的合作，轉化為國會推動的具體動能，提供委員會可用的監測報告、邀請國會成員訪臺或實地了解防務需求，並同步推動與盟友的聯合訓練計畫，以縮短決策到行動的真空；這樣能讓史密斯式的「降低風險」論述，變成支持臺灣防衛的實際政策。

美國國會過去幾年在國防授權法案（NDAA）與其他法案中，多次納入對臺支持條款；圖為美國國會大廈。（法新社檔案照）

面對中共軍力擴張的區域意涵

中共在南海、東海和臺海的軍事常態化，不僅改變單一緊張點，也在重塑整個印太的危機管理結構，史密斯提醒的誤判風險、以及北京藉強化軍事姿態來掩護政治目標，要求臺灣與理念相近國家在情報共享、海上態勢感知與聯合演訓上更密切；區域穩定依賴的是「可預測性」與「有效的危機溝通機制」，這也是臺灣與盟友應優先建構的公共財。

結語

史密斯此次北京之行與在大西洋理事會的發言，既展現美國內部對華策略的多元聲音，也提供臺灣一個窗口；把場景化的北京陳述，轉成美國國會與政策圈能理解與採納的實務證據，臺灣應把與智庫（含大西洋理事會）的合作視為外交防線的一部分，用透明事實、政策對話與常態化國會互動來固化支持，讓外界看到中國誇大威脅、侵蝕現狀的真實樣貌，從而把國際聲援轉化為可執行的安全保障；若能如此，歷經訪中風波的對話反而成為強化臺海防護網的重要資源。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

